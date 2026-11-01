Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει το myΘέρμανση – Τα ποσά έως 1.560 ευρώ και η πρώτη πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα

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Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου. Τα αναφερόμενα ποσά φτάνουν έως 1.560 ευρώ, ενώ καθοριστικά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια και η σωστή δήλωση IBAN.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης 2026-2027, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, τα ποσά ενίσχυσης προβλέπεται να φτάσουν έως και τα 1.560 ευρώ για κατοίκους ιδιαίτερα ψυχρών περιοχών.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όσο και στη διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν σωστά τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους και να διαθέτουν ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN στην ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, τα παραδείγματα που παρατίθενται δείχνουν ότι, παρά την αναφερόμενη αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το καθαρό κόστος αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που αναφέρεται, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τις 10 Νοεμβρίου 2026.

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, επιλέγοντας την εφαρμογή myΘέρμανση.

Προς το παρόν, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Επίδομα θέρμανσης: Τα ποσά από 130 έως 1.560 ευρώ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία, προβλέπεται αύξηση κατά 30% στα ποσά του επιδόματος.

Το κατώτατο ποσό διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, από 100 ευρώ, ενώ το ανώτατο για τους περισσότερους δικαιούχους αυξάνεται από 800 σε 1.040 ευρώ.

Για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης προβλέπονται επιπλέον προσαυξήσεις.

Ειδικότερα:

130 ευρώ: Το αναφερόμενο κατώτατο ποσό ενίσχυσης.

1.040 ευρώ: Το ανώτατο ποσό για τους περισσότερους δικαιούχους.

1.300 ευρώ: Το ανώτατο ποσό σε περιοχές με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας.

1.560 ευρώ: Το ανώτατο ποσό για τους ψυχρότερους οικισμούς, με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2.

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε νοικοκυριό εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, την περιοχή της κύριας κατοικίας, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Οικογενειακή κατάσταση- Ετήσιο εισοδηματικό όριο

Άγαμος, χήρος ή εν διαστάσει: 16.000 ευρώ

Έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης: 24.000 ευρώ

Προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο παιδί: 5.000 ευρώ

Μονογονεϊκή οικογένεια: 29.000 ευρώ

Μονογονεϊκή οικογένεια με επιπλέον παιδιά: 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Για παράδειγμα, σε ένα έγγαμο ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα παιδιά, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 34.000 ευρώ.

Τα περιουσιακά κριτήρια

Πέρα από το εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη και η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει, το όριο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.

Για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, το αντίστοιχο όριο είναι 260.000 ευρώ, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Επομένως, για μια οικογένεια με δύο εξαρτώμενα παιδιά, το αναφερόμενο περιουσιακό όριο διαμορφώνεται στις 340.000 ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τα παραδείγματα για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη

Παρά την αναφερόμενη αύξηση του επιδόματος, τα παραδείγματα που παρουσιάζονται αποτυπώνουν μεγαλύτερη τελική επιβάρυνση των νοικοκυριών για την προμήθεια 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.

Στην Αθήνα, σύμφωνα με το συγκεκριμένο παράδειγμα, η επιβάρυνση αυξάνεται κατά 373,50 ευρώ, δηλαδή κατά 38,3%.

Στη Θεσσαλονίκη, το επιπλέον κόστος υπολογίζεται στα 343,20 ευρώ, ποσοστό 39,3%.

Στην Κοζάνη, η αύξηση του καθαρού κόστους φτάνει τα 330,60 ευρώ, δηλαδή το 39,7%.

Τα ποσά αυτά αποτελούν υπολογιστικά παραδείγματα βάσει των τιμών που παρατίθενται και όχι ενιαίο κόστος για όλα τα νοικοκυριά.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ψηφιακή πύλη myAADE και να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται στοιχεία όπως το είδος θέρμανσης, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο οικισμός της κύριας κατοικίας και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου.

Επιπλέον, ο αιτών πρέπει να δηλώσει εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του προσώπου που έχει παραχωρήσει την κατοικία.

Εφόσον πρόκειται για πολυκατοικία με κοινό καυστήρα πετρελαίου, συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα στοιχεία της πολυκατοικίας.

Προσοχή στο IBAN – Τι μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο δικαιούχος πρέπει να έχει καταχωρίσει ενεργό IBAN, στον οποίο εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Τυχόν λανθασμένα στοιχεία ή ανενεργός τραπεζικός λογαριασμός ενδέχεται να εμποδίσουν την πίστωση του ποσού, ακόμη και στην περίπτωση που η αίτηση έχει εγκριθεί.

Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία τους, ενόψει της αναμενόμενης έναρξης των αιτήσεων.