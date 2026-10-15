ΔΥΠΑ: Λίγες μέρες έμειναν για την υποβολή αιτήσεων για τις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας – Οι ειδικότητες και τα επιδόματα
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Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις ειδικότητες στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία, με αμειβόμενη μαθητεία σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και παροχές στέγασης και σίτισης.
Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 23:59, εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑγια το σχολικό έτος 2026-2027.
Η φοίτηση αφορά τρεις ειδικότητες στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, με αμειβόμενη μαθητεία σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και δυνατότητα επιδότησης στέγασης και σίτισης για τους καταρτιζόμενους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία:
- Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου
- Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
- Τεχνίτης Επισιτισμού
Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών. Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών, επιπέδου Β2.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό σύμβουλο DYPA_GO, ο οποίος παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση και είναι διαθέσιμος μέσω της παραπάνω υπηρεσίας του gov.gr και της ιστοσελίδας.
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