ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ για άνεργους – Πώς θα το πάρετε

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Πώς γίνεται η αίτηση, ποια στοιχεία χρειάζονται και πότε καταβάλλεται το ποσό.

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ προβλέπεται για μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους από τη ΔΥΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Για τη χορήγησή της απαιτείται, μεταξύ άλλων, η συμπλήρωση περισσότερων από πέντε ετών συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας και η κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ).

Προϋποθέσεις

Για να λάβει κάποιος την ενίσχυση, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω βασικά κριτήρια:

Διάρκεια: Η ανεργία (ενεργή και συνεχόμενη εγγραφή στα μητρώα της ΔΥΠΑ) πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τα 5 έτη.

Χωρίς επιδότηση: Να μην καταβάλλεται στον δικαιούχο τακτικό επίδομα (καθώς η επιδοτούμενη ανεργία αποτελεί λόγο αποκλεισμού) ή άλλη τακτική χρηματική ενίσχυση από τον οργανισμό κατά τη στιγμή της αίτησης.

Ψηφιακό ΑΣΔ: Να έχει ήδη καταρτίσει ή επικαιροποιήσει το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης σε συνεργασία με εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ.

Εισοδηματικά Κριτήρια:

Έως 16.000 ευρώ για άγαμους.

Έως 24.000 ευρώ για έγγαμους (το όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο).

Έως 27.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (το όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο).

Το σύστημα επιτρέπει την είσοδο στην πλατφόρμα και την καταχώριση IBAN μόνο σε όσους διαθέτουν Ψηφιακό ΑΣΔ και για τους οποίους η εγγεγραμμένη ανεργία έχει ξεπεράσει τα 5 χρόνια.

Η διαδικασία καταβολής βήμα-βήμα

Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής είναι απλή και η πληρωμή γίνεται αυτοματοποιημένα:

Είσοδος: Οι δυνητικά δικαιούχοι μπαίνουν στην πλατφόρμα του gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet.

Συμπλήρωση Στοιχείων: Καταχωρούν ή επικαιροποιούν το IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Αυτόματος Έλεγχος: Η ΔΥΠΑ ελέγχει αυτεπάγγελτα αν πληρούνται οι προϋποθέσεις (αν, δηλαδή, η ανεργία ξεπερνά την πενταετία και αν υπάρχει Ψηφιακό ΑΣΔ) και διασταυρώνει τα εισοδηματικά στοιχεία μέσω ΑΑΔΕ και ΗΔΙΚΑ.

Πληρωμή: Εφόσον όλα είναι σωστά, το ποσό πιστώνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Προσοχή: Λανθασμένα προσωπικά δεδομένα στη ΔΥΠΑ ή μη έγκυρος IBAN ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθυστέρηση της καταβολής.