Στον «αέρα» τα δρομολόγια μαθητών – Παρέμβαση του ΚΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

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Τα συνεχιζόμενα προβλήματα στις σχολικές μεταφορές, με ακάλυπτα δρομολόγια, καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις για τις οικογένειες, φέρνει στο προσκήνιο η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

«Το διαχρονικό πρόβλημα των σχολικών μεταφορών που καλούνται να αντιμετωπίσουν για μια ακόμη φορά, ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς φέτος, γονείς και μαθητές» αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

«Σε πολλά σχολεία της χώρας δρομολόγια μένουν ακάλυπτα, μήνες μετά το άνοιγμα των σχολείων, επειδή δεν κρίνονται “συμφέροντα” για τους αναδόχους, ιδιωτικές εταιρείες αναλαμβάνουν τις σχολικές μεταφορές, και σε πολλές περιπτώσεις η καθημερινή μετακίνηση των παιδιών γίνεται με ευθύνη και κόστος των γονιών τους.

Το πρόβλημα των σχολικών μεταφορών αφορά εκατοντάδες παιδιά ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, αφού ήδη από την αρχή της χρονιάς σε μια σειρά νησιά τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο είτε κόπηκαν δρομολόγια λόγω μη παράτασης των συμβάσεων με τους μεταφορείς, είτε πραγματοποιούνται με εμπόδια και ελλείψεις (παράδειγμα οι λίγοι οδηγοί για πολλαπλά δρομολόγια, ή τα πλαφόν του αριθμού των μαθητών σε λεωφορεία). Στο Μαραθόκαμπο Σάμου δε, υπήρξε πρόσφατο ατύχημα με μικρό σχολικό λεωφορείο και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάστηκαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, όπου λίγο πριν ξεκινήσει η χρονιά παρέμενε άλυτο το ζήτημα της μεταφοράς περίπου 16.500 μαθητών, ανάμεσά τους και 1.300 μαθητών με αναπηρία και ακόμη και σήμερα να μην έχουν καλυφθεί όλα τα αναγκαία δρομολόγια» αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ.

«Λύση στα παραπάνω προβλήματα δίνεται -και αυτή αποσπασματικά και τμηματικά- μόνο κάτω από την πίεση και τις κινητοποιήσεις γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, όπως έγινε στη Χίο.

Τα παραπάνω, που έρχονται να προστεθούν στις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, στις ακατάλληλες σχολικές υποδομές και στο τεράστιο κόστος που πληρώνουν οι λαϊκές οικογένειες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών τους, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής, με βάση την ευρωενωσιακή κατεύθυνση του «κόστους-κέρδους», που υλοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή της ΝΔ.

Αποδεικνύεται ότι για το αστικό κράτος η έγκαιρη, ασφαλής και απρόσκοπτη εξασφάλιση της πρόσβασης των μαθητών στο σχολείο δεν αποτελεί προτεραιότητα, αντίθετα τα μορφωτικά δικαιώματα και η ασφάλεια των παιδιών μπαίνουν και αυτά στη ζυγαριά του κόστους, με μοναδικό κριτήριο την αύξηση των κερδών των αναδοχών και των ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς» προσθέτει.

Βάσει αυτών, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

-Στο γεγονός ότι κάθε χρόνο η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών είναι στον “αέρα” και εξαρτάται από την ανανέωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των σχολικών μετακινήσεων καθώς και από τη συμμετοχή ή όχι αναδόχων στους σχετικούς διαγωνισμούς με κριτήριο το προσδοκώμενο κέρδος τους;

-Στην ανάγκη να σταματήσει η εξάρτηση των σχολικών μεταφορών από ιδιώτες παρόχους μέσων μεταφοράς, με τη δημιουργία Δημόσιου Φορέα ανά Περιφέρεια με μόνιμη κρατική χρηματοδότηση, αγορά όλου του αναγκαίου στόλου οχημάτων, προσλήψεις μόνιμων οδηγών και εξειδικευμένων συνοδών για τα οχήματα, ώστε έγκαιρα και με ασφάλεια να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια που χρειάζονται για τη μεταφορά των μαθητών;»