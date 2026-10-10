Όταν οι μαθητές κατακλύζουν τους δρόμους: Το χάος στη Γαλλία ξεγυμνώνει το υποβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα

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Ο Guardian σε ανάλυσή του αναρωτιέται αν τα γαλλικά σχολεία έχουν υποβαθμιστεί, την ώρα που στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο με τρύπες στους τοίχους και ποντίκια στα σχολικά κτίρια.

Χιλιάδες μαθητές έχουν βγει στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στα γαλλικά σχολεία. Εκατοντάδες μονάδες βρίσκονται υπό κατάληψη, ενώ σκληρές είναι οι εικόνες και από τις συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία.

Εδώ και εβδομάδες, οι γαλλικοί δρόμοι έχουν καταληφθεί από το ορμητικό μαθητικό κίνημα, το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρο στις απαιτήσεις του για μια δίκαιη Παιδεία. Η φωνή τους ενώνεται με αυτή μαθητών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και το Βέλγιο, όπου οι συνομήλικοί τους λαμβάνουν τη σκυτάλη για νέες κινητοποιήσεις.

Το χάος που επικρατεί στη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, ενώ έχει αναγκάσει τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να παραδεχθεί ότι πρόκειται για «δικαιολογημένα» αιτήματα από την πλευρά των μαθητών.

Κοινωνικές ανισότητες

Σε άρθρο του, ο Guardian αναφέρει ότι πράγματι οι διαμαρτυρίες των μαθητών για τις κοινωνικές ανισότητες έχουν βάση, καθώς ένα παιδί που γεννιέται και φοιτά σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά της χώρας έχει λιγότερες πιθανότητες κοινωνικής ανέλιξης σε σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Ο Ερίκ Σαρμπονιέ, Γάλλος αναλυτής εκπαίδευσης στον ΟΟΣΑ, ανέφερε στο βρετανικό μέσο ότι υπάρχει έντονο χάσμα μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών που φοιτούν σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον έναντι αυτών που φοιτούν σε μειονεκτικό. Το θέμα έχουν αναδείξει τόσο οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών όσο και κοινωνιολόγοι, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνική προέλευση, ο ταχυδρομικός κώδικας και το εισόδημα συνδέονται άμεσα με τις μαθησιακές επιδόσεις.

Σχολικά κτίρια που καταρρέουν, γεμάτα αρουραίους

Στα προάστια όπου οι επιδόσεις είναι χαμηλές, πολλά σχολικά κτίρια παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις: διαρροές, τρύπες στους τοίχους, χαλασμένες τουαλέτες και ποντίκια που τρέχουν στους διαδρόμους.

Τις βροχερές ημέρες, οι εκπαιδευτικοί κάνουν μάθημα με κουβάδες δίπλα τους, ενώ τις ζεστές ημέρες οι θερμοκρασίες στους εσωτερικούς χώρους εκτοξεύονται. Αυτές οι εικόνες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για χιλιάδες σχολεία που χρήζουν επισκευών.

29 μαθητές ανά τάξη, κενά και μάθημα έως τις 6 το απόγευμα

«Υπάρχουν κατά μέσο όρο 29 μαθητές στα μαθήματα γαλλικής γλώσσας, σε σύγκριση με 26 κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ», αναφέρει ο Σαρμπονιέ, υπογραμμίζοντας την «ασφυξία» εντός των αστικών σχολείων. Στοιχεία του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας δείχνουν ότι ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Πέραν του αριθμού των μαθητών, εξοντωτική κρίνεται από τους μαθητές και η διαχείριση του ωρολογίου προγράμματος. Μαθητές λυκείου που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις έχουν παραπονεθεί ότι έχουν τακτικά σχολικές ημέρες που διαρκούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, με πολλά κενά ενδιάμεσα. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι αυτό οφείλεται σε προβλήματα του ωρολογίου προγράμματος μετά τις αλλαγές στο απολυτήριο.

Τα κενά αποτελούν ένα ακόμη αγκάθι, με το Υπουργείο Παιδείας να αναγνωρίζει ότι περίπου το 10% των διδακτικών ωρών κατά τη διάρκεια του έτους δεν πραγματοποιείται για διάφορους λόγους. Η εκπαιδευτική συνδικαλιστική οργάνωση SNES-FSU εκτίμησε ότι, κατά την έναρξη του σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο, έλειπε τουλάχιστον ένας καθηγητής σε περισσότερα από τα μισά δημόσια γυμνάσια και λύκεια.