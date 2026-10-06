ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Ρομπότ, drones και Τεχνητή Νοημοσύνη για μαθητές

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Μαθητές σχολείων έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά σύγχρονες τεχνολογίες, να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις και να πειραματιστούν, βλέποντας πώς η τεχνολογία περνά από τη θεωρία στην πράξη.

Με τη ρομποτική, τα drones, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια έρχονται σε άμεση επαφή μαθητές που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στην Πάτρα, στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Μετά την περσινή διοργάνωση, ο Οργανισμός συνεχίζει και φέτος να υποδέχεται σχολικές ομάδες, διευρύνοντας το πρόγραμμα με περισσότερες θεματικές και δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να φέρουν τους μαθητές πιο κοντά στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Οι επισκέψεις δεν περιορίζονται σε μια απλή παρουσίαση. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εφαρμογές τεχνολογίας, να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες, να πειραματιστούν και να θέσουν ερωτήματα, βλέποντας στην πράξη πώς έννοιες που γνωρίζουν από το σχολείο αξιοποιούνται στην καθημερινή ζωή και την έρευνα.

Από τη ρομποτική έως τα drones και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές πλευρές της τεχνολογίας και της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν τον κόσμο της ρομποτικής και να παρακολουθήσουν δράσεις όπως ο «χορός με ρομπότ», να κάνουν μια πρώτη γνωριμία με τον προγραμματισμό μέσω micro και να εξερευνήσουν τις δυνατότητες των drones.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις και δραστηριότητες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, ενώ ιδιαίτερη θέση έχει και το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο «ΙΧΝΗ & ΜΝΗΜΕΣ», δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να συνδυάσουν την τεχνολογία με την ιστορία, τη μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά.

Πέρυσι ήταν μια ακόμη δυναμική χρονιά, όμως φέτος γίνεται ένα ακόμη βήμα: περισσότερες θεματικές, περισσότερη διάδραση, περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές να δουν, να δοκιμάσουν, να ρωτήσουν και να ανακαλύψουν πώς η τεχνολογία περνά από τη θεωρία στην πράξη.

Από τη ρομποτική και τον χορό με ρομπότ, μέχρι τα drones, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, το φετινό πρόγραμμα φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τεχνολογίες που ήδη διαμορφώνουν τον κόσμο γύρω μας.

Οι θεματικές περιλαμβάνουν:

• Χορό με ρομπότ

• Ρομποτική

• Σχολικό εκφοβισμό

• Εισαγωγή στον προγραμματισμό με micro:bit

• Drones

• Τεχνητή Νοημοσύνη