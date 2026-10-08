Παιδικοί σταθμοί: «Δεν έχουμε αρκετούς» παραδέχεται η Μιχαηλίδου – Τι αποκάλυψε για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

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Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναγνώρισε ότι οι διαθέσιμοι βρεφικοί σταθμοί δεν επαρκούν, παρά τη διεύρυνση της πρόσβασης στην προσχολική αγωγή. Παρουσίασε στοιχεία για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» και αναφέρθηκε στη δημιουργία νέων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά Γυμνασίου.

Σημαντικές ελλείψεις στις διαθέσιμες δομές φιλοξενίας βρεφών αναγνώρισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, παραδεχόμενη ότι «στα βρέφη δεν έχουμε αρκετούς σταθμούς».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχουν συναφθεί 4.000 συμφωνητικά στο πλαίσιο του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», με οκτώ στις δέκα νταντάδες να είναι γιαγιάδες, ενώ αναφέρθηκε και στη δημιουργία νέων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας Γυμνασίου.

Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη συζήτηση «Αθηναϊκές οικογένειες: Μεγαλώνοντας και ανατρέφοντας παιδιά στην πρωτεύουσα», στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργανώνει το ΤΟ ΒΗΜΑ, υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης η Έφη Αχτσιόγλου, ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης και η σκηνοθέτιδα και καλλιτεχνική διευθύντρια Αικατερίνη Παπαγεωργίου, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην καθημερινότητά τους.

Μιχαηλίδου: «Στα βρέφη δεν έχουμε αρκετούς σταθμούς»

Η υπουργός υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί «τεράστια βήματα» στην προσχολική αγωγή, με διεύρυνση της πρόσβασης για τις οικογένειες.

Όπως εξήγησε, έχει εξασφαλιστεί πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για όλες τις τρίτεκνες οικογένειες, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά τα εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την ίδια, οι παρεμβάσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε «πρόσβαση σχεδόν για όλους στην προσχολική αγωγή».

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά όσον αφορά τη φροντίδα των βρεφών, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.

«Στα βρέφη δεν έχουμε αρκετούς σταθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ένα από τα εμπόδια στη δημιουργία νέων δομών είναι η έλλειψη κατάλληλων διαθέσιμων ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: 4.000 συμφωνητικά – Οκτώ στις δέκα είναι γιαγιάδες

Στο κενό που καταγράφεται στις δομές φροντίδας βρεφών επιχειρεί να απαντήσει, σύμφωνα με την υπουργό, το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4.000 συμφωνητικά μεταξύ νταντάδων και μητέρων, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στοιχείο για τη λειτουργία του προγράμματος.

«Οκτώ στις δέκα νταντάδες είναι γιαγιάδες», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, μέχρι να αυξηθούν οι διαθέσιμες δομές, στόχος είναι να υπάρχει μια υπηρεσία που θα στηρίζει ουσιαστικά τις οικογένειες και ιδιαίτερα τις μητέρες, ώστε «να μην είναι η μαμά μόνη».

Νέα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές Γυμνασίου

Η υπουργός αναφέρθηκε και στη δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας Γυμνασίου, με δραστηριότητες που θα επικεντρώνονται στα STEAM.

Πρόκειται για πεδία που συνδυάζουν τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, τις τέχνες και τα μαθηματικά.

Η συγκεκριμένη αναφορά αφορά την επέκταση των δυνατοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και σε μεγαλύτερες ηλικίες, πέρα από τις ανάγκες φροντίδας των μικρότερων παιδιών.

Μιλώντας και από την προσωπική της εμπειρία ως μητέρα, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναγνώρισε τις δυσκολίες που δημιουργεί η καθημερινότητα στην πρωτεύουσα.

Όπως σημείωσε, ο συνδυασμός πολλών υποχρεώσεων είναι ήδη δύσκολος και γίνεται ακόμη πιο απαιτητικός όταν υπάρχει ένα παιδί στην οικογένεια.