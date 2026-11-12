Προσλήψεις αναπληρωτών: Ανοίγει ο δρόμος για τη Γ’ φάση – Μέχρι σήμερα η οριστικοποίηση των κενών

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Υπενθυμίζουμε ότι , το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είχε αποστέλλει δύο εγκυκλίους στις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της χώρας.

Ολοκληρώνεται η διαδικασία καταγραφής των λειτουργικών κενών για τη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών του σχολικού έτους 2026-2027.

Η διαδικασία αφορά τόσο αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και αναπληρωτές μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καλύπτοντας ανάγκες στη Γενική Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή και σε επιμέρους σχολικές και υποστηρικτικές δομές.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική καταχώριση έως σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 για την οριστικοποίηση των κενών.

Γ΄ φάση αναπληρωτών: Πού καταγράφονται τα κενά εκπαιδευτικών

Η πρώτη εγκύκλιος αφορά την καταγραφή των λειτουργικών αναγκών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι σχετικές καταχωρίσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ) και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ): Κενά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη και ΚΕΔΑΣΥ.

Γενική Εκπαίδευση: Λειτουργικές ανάγκες σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ: Κενά στις Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ίδρυσής τους.

Δομές Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ): Ανάγκες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Τμήματα Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας: Κενά στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (ΥΜΕΠΑΛ).

Μουσικά Σχολεία: Λειτουργικά κενά για τις μουσικές ειδικεύσεις, τα οποία καταγράφονται σε ώρες ανά εβδομάδα.

Για τις παραπάνω κατηγορίες, η αποτύπωση των αναγκών πραγματοποιείται σε αριθμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με εξαίρεση τις μουσικές ειδικεύσεις, όπου η καταγραφή γίνεται σε εβδομαδιαίες ώρες.

Γ΄ φάση αναπληρωτών: Καταγραφή κενών και για ΕΕΠ-ΕΒΠ

Παράλληλα με την εγκύκλιο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε ξεχωριστή εγκύκλιο για την καταγραφή λειτουργικών κενών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες:

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ): Καταγραφή κενών Ειδικής Αγωγής, καθώς και αναγκών που συνδέονται με τη γραφή Braille και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Στο ΟΠΣΥΔ προβλέπονται οι τύποι κενού «Ειδικής Αγωγής», «Braille/Νοηματική», «Νοηματική» και «Braille».

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη: Καταχώριση αναγκών με τύπο κενού «Εξειδικευμένη ΠΕΠ».

ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ: Καταγραφή κενών στην κατηγορία αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ, με τύπο κενού «Ειδικής Αγωγής».

ΚΕΔΑΣΥ: Καταγραφή λειτουργικών κενών αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ, επίσης με τύπο κενού «Ειδικής Αγωγής».

Οι συγκεκριμένες ανάγκες καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποτυπωθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στις δομές Ειδικής Αγωγής και υποστήριξης μαθητών.

Έως 12 Νοεμβρίου η οριστικοποίηση και των κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό είναι αντίστοιχο με εκείνο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μπορούν να καταχωρίζουν τα σχετικά στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ έως και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026.

Ακολούθως, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν και να οριστικοποιήσουν τα δηλωμένα κενά έως και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026.

Τι σημαίνει η καταγραφή για τις νέες προσλήψεις

Η αποστολή των δύο εγκυκλίων σηματοδοτεί την έναρξη του συγκεκριμένου προπαρασκευαστικού σταδίου της Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Υπουργείο Παιδείας θα έχει στη διάθεσή του επικαιροποιημένα στοιχεία για τις λειτουργικές ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή.

Οι εγκύκλιοι δεν ανακοινώνουν ακόμη τον συνολικό αριθμό των προσλήψεων ούτε την ημερομηνία πραγματοποίησής τους. Η 12η Νοεμβρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την οριστικοποίηση των λειτουργικών κενών από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και όχι προθεσμία υποβολής αιτήσεων από υποψήφιους αναπληρωτές.

Η διαδικασία αφορά την αποτύπωση των αναγκών που θα ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό της επόμενης φάσης προσλήψεων.