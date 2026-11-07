Ζαχαράκη: Επικαιροποίηση του χάρτη των δυσπρόσιτων – Τι είπε για τις ζημιές σε σχολεία που μόλις είχαν ανακαινισθεί

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«Δεν θα μπούμε στη λογική της μετάθεσης ευθυνών», ανέφερε κατά την παρουσία της στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Υπουργός Παιδείας.

Στο έργο των ανακαινίσεων σχολείων αναφέρθηκε εκτενώς η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη κατά την ομιλία της την Παρασκευή στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το οποίο έλαβε χώρα στην Καλαμάτα.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της ήταν η πρόοδος του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και το χρονοδιάγραμμα για τη συνέχιση των σχολικών ανακαινίσεων.

Σύμφωνα με την Υπουργό, 669 σχολικές μονάδες έχουν ήδη ανακαινιστεί, ενώ έως τον Ιανουάριο του 2027 προγραμματίζεται η ανακοίνωση νέας λίστας 500 σχολείων, για τα οποία θα προχωρήσουν οι αναγκαίες μελέτες.

Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η ανακαίνιση σημαντικού αριθμού σχολικών μονάδων, που μπορεί να φτάσει τις 300 το καλοκαίρι του 2027, με τον συνολικό αριθμό των ανακαινισμένων σχολείων να φτάνει τις 2.000 έως το καλοκαίρι του 2028.

Σχετικά με τις ζημιές σε σχολεία που μόλις είχε ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του προγράμματος, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι «υπάρχει ανάγκη αυστηρότερης παρακολούθησης των αναδόχων και διασφάλισης της ποιότητας των παρεμβάσεων».

Επιπλέον, ανέφερε ότι θα διπλασιαστεί η ετήσια κρατική επιχορήγηση, για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, κάτι που έχει ήδη ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχολεία σε δυσπρόσιτες περιοχές

Μεταξύ των εξαγγελιών της, αίσθηση έκανε η αναφορά της Υπουργού Παιδείας στην επικαιροποίηση του χάρτη δυσπρόσιτων περιοχών, με στόχο να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και στις ανάγκες στελέχωσης των σχολείων.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπενθύμισε ότι το 2019–2020, όταν υπηρετούσε ως Υφυπουργός Παιδείας, επανήλθε η διπλή μοριοδότηση για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Τόνισε, ωστόσο, ότι ο υφιστάμενος χάρτης χρειάζεται αναθεώρηση, καθώς οι δημογραφικές μεταβολές και οι νέες συνθήκες διαβίωσης έχουν δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται σήμερα στον σχετικό χαρακτηρισμό.

«Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλές περιοχές, ειδικά με το δημογραφικό και με νέα δεδομένα που υπάρχουν, πρέπει να προστεθούν στη λίστα των δυσπρόσιτων», ανέφερε, δεσμευόμενη να προχωρήσει στην επικαιροποίησή της πριν από την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα οικονομικής διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Υπενθύμισε την επιστροφή δύο ενοικίων για τους δικαιούχους εκπαιδευτικούς, σημειώνοντας ότι μετά την καταβολή που αφορούσε το 2024, ακολουθεί εντός Νοεμβρίου η αντίστοιχη καταβολή για το 2025.

Η Υπουργός αναγνώρισε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κυρίως οι αναπληρωτές, όταν καλούνται να εξασφαλίσουν κατοικία σε περιοχές με υψηλό κόστος στέγασης σε σχέση με τις αποδοχές τους.