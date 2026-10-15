Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2026-2027: Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής – Πότε λήγει η προθεσμία

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Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, με την προθεσμία να λήγει στις 2 Νοεμβρίου.

Την εγκύκλιο για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, καθορίζοντας τις προθεσμίες και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από τις 16 Οκτωβρίου έως και τις 2 Νοεμβρίου 2026, μέσω της πλατφόρμας teachers.minedu.gov.gr, με την προθεσμία να είναι αποκλειστική.

Η εγκύκλιος καλύπτει τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, καθώς και τις μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης και οριστικής τοποθέτησης. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις προβλέπεται ξεχωριστή προθεσμία, εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι πίνακες με τα στοιχεία και τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που ζητούν μετάθεση θα ανακοινωθούν στις 23 Νοεμβρίου 2026, ενώ αιτήματα διόρθωσης ή παράλειψης θα μπορούν να υποβληθούν από τις 23 έως και τις 27 Νοεμβρίου.

Ποιους εκπαιδευτικούς αφορά

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για το σχολικό έτος 2026-2027 έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη μετατεθεί ή τοποθετηθεί σε νέα οργανική θέση, καθώς και όσοι έχουν μεταταχθεί σε άλλο κλάδο, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν από το 2021 και μετά, απαιτείται κατά κανόνα η συμπλήρωση δύο σχολικών ετών πραγματικής υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού τους έως τις 31 Αυγούστου 2027.

Παράλληλα, προβλέπονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση υπηρέτησης της οργανικής θέσης ή της περιοχής διορισμού, μεταξύ άλλων για συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες μετάθεσης και περιπτώσεις που αφορούν την Ειδική Αγωγή.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ