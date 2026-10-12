Κενά: Καταγγελίες εκπαιδευτικών για σοβαρές ελλείψεις και μετά τη Β’ φάση προσλήψεων

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Η ΠΕΚΑΓΕΠΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα κενά που παραμένουν στα δημόσια σχολεία, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας την άμεση κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας.

Έντονη ανησυχία για τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) που εξακολουθούν να υπάρχουν στα δημόσια σχολεία, παρά τις προσλήψεις αναπληρωτών, εκφράζει η ΠΕΚΑΓΕΠΕ. Με ανακοίνωσή της, η Ένωση θέτει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο έχουν καλυφθεί οι πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις που επηρεάζουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.

Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας την άμεση κάλυψη όλων των κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τις θέσεις που δηλώθηκαν, εγκρίθηκαν και καλύφθηκαν κατά τη Β΄ φάση προσλήψεων.

Όπως υπογραμμίζει, η Γερμανική Γλώσσα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα ανάγκη, καθώς οι μαθητές που την έχουν επιλέξει δικαιούνται να παρακολουθούν κανονικά το μάθημα, χωρίς καθυστερήσεις και αποσπασματικές λύσεις.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Η ΠΕΚΑΓΕΠΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία και τη διαμαρτυρία της για την πορεία κάλυψης των λειτουργικών κενών του κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας στα δημόσια σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 τη Β΄ φάση προσλήψεων (45 προσλήψεις στον κλάδο μας ΠΕ07), συνολικά 6.683 αναπληρωτών/τριών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Ωστόσο, για την ΠΕΚΑΓΕΠΕ το ζητούμενο δεν είναι ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ένα:

Καλύφθηκαν όλα τα πραγματικά λειτουργικά κενά ΠΕ07 στα σχολεία της χώρας;

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι γενική ούτε να παραπέμπει σε συνολικά μεγέθη. Η Γερμανική Γλώσσα είναι μάθημα που διδάσκεται κανονικά στο Δημόσιο Σχολείο και οι μαθητές και οι μαθήτριες που την έχουν επιλέξει δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μαθητές δεύτερης κατηγορίας.

Στην Α΄ φάση προσλήψεων (1/9/2026) είχαν προσληφθεί 119 εκπαιδευτικοί ΠΕ07, ενώ ακολούθησαν και επιμέρους προσλήψεις λόγω μη αναλήψεων ή παραιτήσεων (3 τον αριθμό – στις 18/9/2026). Νωρίτερα στις 10/9/2026 προσλαμβάνεται 1 ακόμα εκπαιδευτικός ΠΕ07. Στις 9 Οκτωβρίου προσλήφθηκαν άλλες 3 συναδέλφισσες ΠΕ07. Παρ’ όλα αυτά, η ΠΕΚΑΓΕΠΕ

εξακολουθεί να δέχεται ενημερώσεις από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες για ανάγκες που παραμένουν ανοιχτές.

Δεν είναι αποδεκτό να ξεκινά η σχολική χρονιά για πολλές περιοχές χωρίς εκπαιδευτικό ΠΕ07.

Δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν μαθητές που έχουν επιλέξει τη Γερμανική Γλώσσα και να περιμένουν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες μέχρι να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός. Δεν είναι αποδεκτό να αντιμετωπίζονται τα κενά του κλάδου με αποσπασματικές λύσεις, μειωμένο ωράριο ή μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, όταν υπάρχουν πραγματικές και

καταγεγραμμένες ανάγκες.

Και φυσικά δεν είναι αποδεκτό να παρουσιάζεται η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών ως ολοκληρωμένη διαδικασία, όταν στις σχολικές αίθουσες εξακολουθούν να υπάρχουν κενά.

Η ΠΕΚΑΓΕΠΕ απαιτεί:

Την άμεση κάλυψη του συνόλου των εναπομεινάντων λειτουργικών κενών ΠΕ07 σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Την αξιοποίηση όλων των πραγματικών κενών που έχουν δηλωθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, χωρίς τεχνητή συρρίκνωση των αναγκών. Την άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων για τα κενά ΠΕ07 που δηλώθηκαν, εγκρίθηκαν και καλύφθηκαν στη Β΄ φάση, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και βαθμίδα. Την κάλυψη των κενών με πλήρες ωράριο, όπου αυτό αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, ώστε να σταματήσει η πρακτική της αποσπασματικής κάλυψης. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου στις περιπτώσεις σχολείων στα οποία η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας δεν έχει ακόμη ξεκινήσει λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού ΠΕ07.

Το Δημόσιο Σχολείο χρειάζεται εκπαιδευτικούς στις τάξεις – όχι κενές ώρες στα ωρολόγια προγράμματα.

Η ΠΕΚΑΓΕΠΕ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα την κατάσταση και να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών του κλάδου ΠΕ07.

Η Γερμανική Γλώσσα δεν μπορεί να αποτελεί «υπόλοιπο» στον προγραμματισμό των προσλήψεων.

Κάθε κενό ΠΕ07 αντιστοιχεί σε μαθητές και μαθήτριες που στερούνται το δικαίωμά τους στη συνεχή και απρόσκοπτη διδασκαλία του μαθήματος που έχουν επιλέξει.

Η ΠΕΚΑΓΕΠΕ θα συνεχίσει να καταγράφει τα κενά, να παρεμβαίνει θεσμικά και να διεκδικεί μέχρι την πλήρη κάλυψη των αναγκών του κλάδου ΠΕ07.

Δε ζητάμε προνομιακή μεταχείριση.

Ζητάμε το αυτονόητο: εκπαιδευτικό για κάθε πραγματικό κενό και Γερμανική Γλώσσα σε

κάθε σχολείο όπου προβλέπεται και επιλέγεται».