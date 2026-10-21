Social media για παιδιά κάτων των 15 – Στην Ολομέλεια την Πέμπτη το νομοσχέδιο εν μέσω αντιδράσεων από την αντιπολίτευση

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Η ρύθμιση που προβλέπει την απαγόρευση χρήσης των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027 εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια.

«Λυπηρή» χαρακτηρίζει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, κατά την τοποθέτησή του στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στην προωθούμενη κυβερνητική ρύθμιση για τον ηλικιακό περιορισμό στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους,

Η επεξεργασία της ρύθμισης ολοκληρώθηκε και σε β΄ ανάγνωση, στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, του νομοσχεδίου που προβλέπει, από 1/1/2027, την «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών». Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ -εκτός από ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας που καταψήφισαν- ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ και «Νίκη» επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο, 22 Οκτωβρίου, κατά τη συζήτηση και ψήφισή του από την ολομέλεια.

Στο επίκεντρο των διαφωνιών και των αντιπαραθέσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, είναι κυρίως ο τρόπος επαλήθευσης της ηλικίας και η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες, οι οποίες θα έχουν οι ίδιες την ευθύνη ελέγχου.

Μέτρα που επιβάλλονται οριζόντια

«Είναι μια ρύθμιση ικανή, αναγκαία, αποτελεσματική, συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο και αναλογική», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατείας, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις των εισηγητών της αντιπολίτευσης για «αποσπασματικά και οριζόντια μέτρα που επιβάλλονται οριζόντια σε βάρος των παιδιών χωρίς να υπάρχει επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση».

«Κάνετε μια ισοπεδωτική πολιτική. Κατηγορείται την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Εσείς δεν έχετε κάνει τίποτα. Γιατί με βάση τη ψήφο σας, αποδεικνύεται ότι δεν έχετε ψηφίσει καμία από αυτές τις μεταρρυθμιστικές νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της στρατηγικής και της προσπάθειάς της να κάνει κάτι, ό,τι καλύτερο γίνεται», αντέτεινε ο κ. Σκέρτσος και συμπλήρωσε:

«Πρόκειται, κυριολεκτικά, για ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει βραχυκλώσει τελικά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία έρχεται να καταψηφίσει μια νομοθετική πρωτοβουλία που θέτει κανόνες, περιορισμούς και πρόστιμα, σε εταιρίες ψηφιακές, κολοσσούς. Κόμματα που ομνύουν στο όνομα της προστασίας της οικογένειας και ταυτόχρονα δεν λαμβάνουν μέτρα για αυτή».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Επικρατείας, κάλεσε όλη την αντιπολίτευση «να ξανασκεφτεί και να επαναπροσδιορίσει τη στάση της και να μην αρκεστεί σε μία στείρα αντιπολιτευτική προσέγγιση».

«Απογοητεύομαι όταν δεν μπορούμε να βρούμε πολιτικές συναινέσεις σε αυτονόητα ζητήματα, για τα οποία η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας ζητά από το πολιτικό σύστημα να δώσει λύσεις», είπε.

Νομοθετούμε με βάση την ασφάλεια των παιδιών

Ο κ. Σκέρτσος απέρριψε τους ισχυρισμούς του γενικού εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, Στέφανου Παραστατίδη, «για εργαλειοποίηση από την κυβέρνηση, της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με επικοινωνιακά και προεκλογικά κριτήρια».

«Προφανώς, ο κ. Παραστατίδης κάνει μια προβολή των θέσεων ή αντιλήψεων του κόμματός του. Εμείς δεν νομοθετούμε με αυτή την σκοπιμότητα. Νομοθετούμε από το 2019 με ένα και μόνο κριτήριο: την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας και πολύ περισσότερο την προστασία των ευάλωτων», αντέτεινε ο κ. Σκέρτσος, επικαλούμενος «σειρά μεταρρυθμιστικών νομοθετικών ρυθμίσεων της κυβέρνησης τα οποία στηρίχθηκαν μόνο από τους κυβερνητικούς βουλευτές».

«Δεν είναι η μόνη νομοθετική μας πρωτοβουλία. Έχουμε φέρει ήδη, τουλάχιστον άλλες 5-6, με στόχο να αντιμετωπίσουμε το μείζον ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων και των ευάλωτων. Ωστόσο η αντιπολίτευση με την ίδια ανευθυνότητα τις αντιμετώπισε. Όπως έκανε με την απαγόρευση καπνικών και κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, καταψηφίζοντας την εφαρμογή ελεγκτικού πλαισίου», σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων στην Επιτροπή και κυρίως του εκπροσώπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που όπως είπε, ήταν αποκαλυπτική και αναγνώρισε την χρησιμότητα της ρύθμισης για την ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών.

«Είπε ότι μπορεί να υπάρχει έλλειψη επαρκών επιστημονικών δεδομένων, αναγνώρισε όμως ότι τα κράτη μέλη μπορεί να προχωρήσουν σε ολοκληρωμένη δράση», σημείωσε.

Ο υπουργός Επικρατείας απέρριψε την κριτική που δέχτηκε από την αντιπολίτευση για «άκαιρη και άστοχη επίσπευση της ρύθμισης πριν ψηφιστεί η ευρωπαϊκή πρόταση, καθώς θα υποχρεωθεί η χώρα μας να την αλλάξει και να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, παραπέμποντας στην απάντηση που έχει δώσει η ίδια η ευρωπαϊκή επιτροπή.

«Το ζήτημα που κρίνεται εδώ είναι πώς θα ξαναδώσουμε στα παιδιά την ελευθερία που έχουν χάσει, που τα κρατάει σκλάβους μπροστά στις οθόνες».

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι η θέσπιση κατώτατου ορίου ηλικίας, κατά το οποίο οι πάροχοι γραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να επιτρέπουν την πρόσβαση σε ανηλίκους αποτελεί αξιόλογο στόχο…

Λέει ακόμα, ότι το σχέδιο στρατηγικής για την εν λόγω ενωσιακή λύση επαλήθευσης ηλικίας είναι τεχνικά πλήρες και έτοιμο να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη ως αυτοτελής εφαρμογή…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ακόμα, ο υπουργός Επικρατείας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί στις προσπάθειες εξεύρεσης ευρωπαϊκής ψηφιακής λύσης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται ήδη με συγκεκριμένα κράτη μέλη, για να μετατρέψουν αυτή την ευρωπαϊκή ψηφιακή λύση σε εθνικές εφαρμογές ή για να την ενσωματώσουν σε ήδη υπαρκτά ψηφιακά εργαλεία διαπίστωσης και ταυτοποίησης ταυτότητας.

Τα ευρωπαϊκά κράτη τα οποία συμμετέχουν είναι επτά. Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Δανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς λέει λοιπόν, ότι είμαστε πρωτοπορία μεταξύ των 7 κρατών της Ευρώπης που έχουν οδηγήσει αυτή την κούρσα, αυτή την προσπάθεια ώστε να διαμορφώσουμε τις πρόσφορες αναλογικές συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο τεχνικές λύσεις».

«Δεν χαρακτηριζόμαστε από κάποια αλαζονεία αλλά από πραγματισμό. Και αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα. Η διαφορά μας με εσάς, και με λυπεί πολύ αυτό. Χρειαζόμαστε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση η οποία να αντιλαμβάνεται ποια είναι τα κοινωνικά ζητήματα, να αντιλαμβάνεται ότι το 80% της ελληνικής κοινωνίας, μας λέει βρείτε λύση», είπε ο κ. Σκέρτσος, καλώντας την αντιπολίτευση να δείξει υπεύθυνη στάση διαφορετικά θα παίξει το παιχνίδι των πλατφορμών.

«Με τις τοποθετήσεις σας, δυστυχώς αποδείξατε ότι δεν θέλετε να δώσετε καμία λύση. Αποδείξατε ότι θέλετε να κάνετε μόνο στείρα αντιπολίτευση. Με λυπεί πολύ αυτό. Ελπίζω να αλλάξετε γνώμη. Έχετε τη δυνατότητα στην ολομέλεια να το ξανασκεφτείτε. Σας προκαλώ και προσκαλώ να το ξανασκεφτείτε. Ελπίζω να δώσουμε ένα μήνυμα ενότητας προς την ελληνική κοινωνία και πρωτίστως προς τις εταιρίες τεχνολογίας που θα αξιοποιήσουν την δική σας άρνηση για να κωλυσιεργήσουν. Διαφορετικά παίζεται το παιχνίδι των εταιριών τεχνολογίας που δεν θέλουν να συμμορφωθούν με αυτή την αυτονόητη ρύθμιση προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών», κατέληξε ο υπουργός Επικρατείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε από την πλευρά του και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επισημαίνοντας «την ανάγκη λήψης αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση ενός κοινωνικού ζητήματος».

Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που πίεζε όλα αυτά τα χρόνια για να ληφθούν μέτρα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην εφαρμογή «Kids Wallet» που μπορεί να διαλειτουργήσει με τις πλατφόρμες και στην προστασία προσωπικών δεδομένων, τονίζοντας ότι «δεν παρακολουθεί καμία σελίδα, κανένα μήνυμα, και δεν δίνει κανένα προσωπικό στοιχείο, ούτε καν την ημερομηνία γέννησης, παρά μόνο αν είναι πάνω ή κάτω των 15 ετών».

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι «θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή συνεννόηση».