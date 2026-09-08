Social media κάτω των 15: Τα «θολά» σημεία της απαγόρευσης – Πώς και από πότε θα εφαρμοστεί

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Σαφείς απαντήσεις για το πώς και πότε θα εφαρμοστεί στην πράξη η απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ζητά από την κυβέρνηση η βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ράνια Θρασκιά, με αφορμή τη νέα σχετική εξαγγελία του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ.

Η κ. Θρασκιά θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τον τρόπο επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών, την τεχνική ετοιμότητα των μεγάλων πλατφορμών και τον μηχανισμό που θα αναλάβει την εφαρμογή της απαγόρευσης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι, ενώ η κυβέρνηση αναφέρεται στην 1η Ιανουαρίου 2027 ως ημερομηνία έναρξης, στο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται σταδιακή εφαρμογή κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο απαιτεί συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο.

H ανακοίνωση της Ράνιας Θρασκιά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής:

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε από τη ΔΕΘ την εξαγγελία για απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Μόνο που στις 8 Απριλίου 2026, όταν την ανακοίνωσε για πρώτη φορά, ο ίδιος παραδέχθηκε: «δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας». Χρειάζεται, όπως είπε, και η συνδρομή της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση λέει ότι η εφαρμογή θα ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου 2027, αλλά στο ίδιο της το χρονοδιάγραμμα μιλά για σταδιακή εφαρμογή μέσα στο Α΄ τρίμηνο του 2027.

Άρα, τα ερωτήματα είναι απλά:

Τι ακριβώς θα ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2027;

Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία των χρηστών και πότε θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία;

Έχουν δεσμευτεί οι μεγάλες πλατφόρμες ότι θα είναι τεχνικά έτοιμες;

Ποιος ακριβώς θα εφαρμόζει και θα επιβάλλει την απαγόρευση;

Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να προστατεύσει τα παιδιά, οφείλει να απαντήσει πώς, από πότε και με ποιον μηχανισμό θα εφαρμοστεί η απαγόρευση.

Η προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να εργαλειοποιείται προεκλογικά μέσα από επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες.