Προσλήψεις: 20.000 θέσεις στο Δημόσιο το 2027 – Πότε έρχεται ο νέος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ
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Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των προσλήψεων, στις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στον χρόνο διεξαγωγής του νέου διαγωνισμού, χωρίς να έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
Σε περίπου 20.000 αναμένεται να ανέλθουν οι προσλήψειςπου θα πραγματοποιηθούν στο Δημόσιο το 2027, ενώ μέσα στην ίδια χρονιά προγραμματίζεται και η διεξαγωγή του επόμενου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Αυτά αποκάλυψε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο ΕΡΤnews για τον σχεδιασμό της Αρχής για τις προσλήψεις και τις επόμενες διαδικασίες επιλογής προσωπικού.
Περίπου 20.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2027
Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αναφέρθηκε παράλληλα στον προγραμματισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο, σημειώνοντας ότι τα οριστικά αποτελέσματα για την Τεχνολογική Εκπαίδευση έχουν ήδη εκδοθεί, ενώ εκείνα για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση αναμένονται το αργότερο την επόμενη εβδομάδα.
Όπως ανέφερε, έχει επίσης σταλεί για δημοσίευση η προκήρυξη για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες για περίπου 1.500 θέσεις ατόμων με αναπηρία.
Για το 2027 ο προγραμματισμός προβλέπει περίπου 20.000 προσλήψεις στο Δημόσιο. Οι θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προβλέπεται να καλυφθούν από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του 2025, ενώ για άλλες κατηγορίες θα ακολουθηθούν διαφορετικές διαδικασίες μοριοδότησης.
Πότε έρχεται ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός
Ο επόμενος μεγάλος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ τοποθετείται στο 2027, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του.
Ο Θάνος Παπαϊωάννου συνέδεσε τον χρόνο πραγματοποίησής του και με τον εκλογικό κύκλο, εξηγώντας ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχει πλέον νομοθετική αναστολή των διαδικασιών του ΑΣΕΠ κατά την προεκλογική περίοδο, δεν θεωρεί συνετό να πραγματοποιείται τότε ένας γραπτός διαγωνισμός με 40.000 ή 50.000 υποψηφίους.
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