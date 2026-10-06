Προσλήψεις: 20.000 θέσεις στο Δημόσιο το 2027 – Πότε έρχεται ο νέος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Την επίσπευση της επόμενης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, επισημαίνοντας ότι κενά εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία παρά τις περίπου 6.500 προσλήψεις της Β΄ φάσης. «Η κάλυψή τους δεν μπορεί να περιμένει», τονίζει, ζητώντας παράλληλα ουσιαστική και μόνιμη ενίσχυση του κλάδου ΠΕ86.

Τριήμερο χωρίς σχολείο φέρνει φέτος η 26η Οκτωβρίου για τους μαθητές του Δήμου Κηφισιάς, καθώς η ημέρα καθιερώθηκε ως νέα τοπική αργία και πέφτει Δευτέρα. Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και οι εκπαιδευτικές δομές του Δήμου.

Στην αναστολή λειτουργίας δύο ακόμη σχολικών μονάδων για ολόκληρο το σχολικό έτος 2026-2027 οδηγεί η έλλειψη μαθητών. Πρόκειται για ένα Νηπιαγωγείο στη Μήλο και ένα Δημοτικό στη Νάξο, όπως προβλέπει νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Στο εδώλιο οδηγούνται στις 7 Οκτωβρίου, εξ αναβολής, τρία συνδικαλιστικά στελέχη της ΕΛΜΕ Πειραιά και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για δύο κινητοποιήσεις του 2022 και του 2023. Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για νέα «ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης» και ζητά να αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί που γεννιέται σε οικογένειες μόνιμων κατοίκων και δημοτών χορηγεί ο Δήμος Δεσκάτης, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024. Το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 60.000 ευρώ, ενώ δικαιούχοι είναι, υπό προϋποθέσεις, έγγαμα ζευγάρια, ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες.

Για περίπου 16.000 ακάλυπτα κενά που εκτιμάται ότι παραμένουν στα σχολεία έναν μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων και παρά τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών κάνει λόγο ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, προειδοποιώντας ότι «το Δημόσιο Σχολείο εκπέμπει SOS».

Νέα ενδιάμεση φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η λεγόμενη Β2, φαίνεται να δρομολογείται πριν από την επόμενη μεγάλη φάση, καθώς εστάλη εγκύκλιος για την καταγραφή κενών σε ΤΥ-ΖΕΠ και ΥΜΕΠΑΛ, αλλά και κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις της Β΄ φάσης.

Δήμος Αθηναίων και Δήμος Γαλατσίου διαβεβαιώνουν ότι το σχολικό συγκρότημα είναι ασφαλές και ότι η παροχή φυσικού αερίου παραμένει κλειστή.

Μαθητές σχολείων έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά σύγχρονες τεχνολογίες, να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις και να πειραματιστούν, βλέποντας πώς η τεχνολογία περνά από τη θεωρία στην πράξη.

Νέα εργαλεία για τη στήριξη της στέγασης ενεργοποιούνται μέσα στον Οκτώβριο, με τη διεύρυνση του προγράμματος Μετεγκατάστασης και την έναρξη της διαδικασίας για το «Ανακαινίζω», ενώ παράλληλα προετοιμάζεται το νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των προσλήψεων, στις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στον χρόνο διεξαγωγής του νέου διαγωνισμού, χωρίς να έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου επεσήμανε ότι τα οικονομικά προβλήματα αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους, αλλά όχι τον μοναδικό, που πολλοί φοιτητές δεν γράφονται στη σχολή τους.

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ χορηγεί η ΔΥΠΑ σε μακροχρόνια ανέργους, με βασική προϋπόθεση τη συμπλήρωση τουλάχιστον πέντε συνεχόμενων ετών εγγεγραμμένης ανεργίας.

Δύο διαφορετικές πτυχές της εκπαίδευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στην Πάτρα: η διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με την έναρξη του νέου αγγλόφωνου Προγράμματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και η ενίσχυση της βιωματικής μάθησης με τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του προτείνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Συντονιστής Τομεαρχών της, Κώστας Γαβρόγλου.

Από 9 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου η υποβολή των δικαιολογητικών για τη Βεβαίωση Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης

Τη δημιουργία ενός «σχολικού πρωινού» μέσω voucher, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα σχολικά κυλικεία για την αγορά εγκεκριμένων τροφίμων, επαναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ.

Στην ημερίδα παρουσιάζονται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η δομή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων, η διαδικασία πιστοποίησης μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και ο τρόπος προετοιμασίας των υποψηφίων.

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τις μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ στους κλάδους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών και ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών/ΠΕ89.02. Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους διοριστέους/προσληπτέους, τους υποψηφίους που κατατάσσονται και τους απορριπτέους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Achaia Pass 2026-2027 ανέρχεται σε 680.000 ευρώ, τα οποία προβλέπεται να κατευθυνθούν στη συγκεκριμένη δράση στήριξης της περιοχής.

Προσλήψεις: 20.000 θέσεις στο Δημόσιο το 2027 – Πότε έρχεται ο νέος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ

INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

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Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των προσλήψεων, στις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και στον χρόνο διεξαγωγής του νέου διαγωνισμού, χωρίς να έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.