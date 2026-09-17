Πολυτεχνείο Κρήτης: Χρηματοδότηση 1,6 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των υποδομών

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Πόροι ύψους 1,59 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης για παρεμβάσεις σε κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους, πράσινο, καθώς και στον τεχνολογικό και δικτυακό εξοπλισμό του Ιδρύματος.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης κατευθύνεται χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1.593.618,84 ευρώ για την υλοποίηση έργων που αφορούν την αναβάθμιση και συντήρηση των εγκαταστάσεων, καθώς και την τεχνική υποστήριξη του Ιδρύματος.

Οι σχετικές αποφάσεις υπεγράφησαν από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του υπουργείου για την ενίσχυση των δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών λειτουργίας του Πολυτεχνείου, προς όφελος των φοιτητών, του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και συνολικά της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το έργο εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Παιδείας για την περίοδο 2026-2030, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Η χρηματοδότηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών του Ιδρύματος. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο και στους χώρους πρασίνου, καθώς και ενίσχυση του τεχνολογικού και δικτυακού εξοπλισμού.

Μέσω των συγκεκριμένων έργων, το Πολυτεχνείο Κρήτης προχωρά στην αναβάθμιση βασικών υποδομών και στην ενίσχυση του εξοπλισμού του, στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων για τη στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων.

1,234 εκατ. ευρώ για κτιριακές υποδομές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο

Με το ποσό του 1,2 εκατ.ευρώ (1.234.203 ευρώ) χρηματοδοτείται το ίδρυμα, για την συντήρηση και επισκευή κτιριακών υποδομών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περιλαμβάνεται, επίσης , συντήρηση των χώρων πρασίνου και εν γένει του περιβάλλοντα χώρου της Πολυτεχνειούπολης

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη συντήρηση και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των κήπων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου και λειτουργικού χώρου για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι εργασίες επεκτείνονται στους χώρους πρασίνου των κτιρίων ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης, των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Πολυτεχνειούπολη, του Κολυμβητηρίου και του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας.

200.000 ευρώ για τη συντήρηση των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου

Με δεύτερη απόφαση της Υπουργού, χρηματοδοτείται το Ίδρυμα με 200.000 ευρώ για τη συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει σημαντικής έκτασης κτιριακές υποδομές, με στεγασμένες επιφάνειες άνω των 80.000 τ.μ. σε μια συνολική έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων. Το έργο προβλέπει εργασίες τοπικής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. Θα πραγματοποιηθούν επισκευές, αντικαταστάσεις και διαρρυθμίσεις χώρων, καθώς και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων, πεζών και ΑμεΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Ιδρύματος.

Περιλαμβάνονται, επίσης, παρεμβάσεις άμεσης αντιμετώπισης φθορών και βλαβών, που είναι αποτέλεσμα της πολυετούς χρήσης των εγκαταστάσεων αλλά και εργασίες προληπτικής συντήρησης για την αποτροπή εκτεταμένων ζημιών. Σκοπός των ως άνω εργασιών είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των κτιρίων και των εγκαταστάσεών τους, καθώς και η δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και ποιοτικού περιβάλλοντος για τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

159.415 ευρώ για τον τεχνολογικό και δικτυακό εξοπλισμό

Για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού, ή συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, πλην επιστημονικού-ερευνητικού εξοπλισμού, χρηματοδοτείται με το ποσό των 159.415,84 ευρώ.

Στόχος, η εξασφάλιση ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού του Ιδρύματος καθώς και επισκευή και αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού, αν κριθεί απαραίτητο. Με την ολοκλήρωση του έργου διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία του τεχνολογικού και δικτυακού εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των εκτυπωτών, των κεντρικών εξυπηρετητών και των δικτύων του Ιδρύματος.