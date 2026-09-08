ΑΠΘ: Φθορές στο σύστημα ασφαλείας των φοιτητικών εστιών – «Οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν»

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Την άμεση αποκατάσταση του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ζητά ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μετά τις φθορές που προκάλεσαν κουκουλοφόροι στις εγκαταστάσεις.

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός χαρακτηρίζει το περιστατικό «βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας» και υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο σύστημα εγκαταστάθηκε με στόχο την ασφάλεια και την προστασία των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η Πολιτεία και το ΑΠΘ «δεν πρόκειται να κάνουν πίσω», ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις καταστροφές.

Δήλωση υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου για τις φθορές στο σύστημα ελέγχου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ:

«Οι φοιτητικές εστίες είναι πράγματι το σπίτι των φοιτητών. Ακριβώς γι’ αυτό, οι άνθρωποι που ζουν εκεί δικαιούνται ασφάλεια και προστασία από την ανεξέλεγκτη είσοδο τρίτων.

Το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης από κουκουλοφόρους δεν είναι πολιτική παρέμβαση. Είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Η Πολιτεία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους εργαζομένους τους και όχι σε μικρές ομάδες που επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες καταστρέφοντας δημόσια περιουσία».