Τα «αγκάθια» στο επίδομα ανεργίας για τους αναπληρωτές – Σφοδρές αντιδράσεις εκπαιδευτικών για τις δηλώσεις Μαρινάκη

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλάει κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Αθήνα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

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Εκπαιδευτικοί για επίδομα ανεργίας: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις για περιορισμό στους δύο μήνες»

Σφοδρή αντίδραση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας εκφράζει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις συνέπειες που, όπως υποστηρίζει, έχουν οι υφιστάμενοι περιορισμοί για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

Η ΕΛΜΕ καταγγέλλει τις σχετικές τοποθετήσεις και υποστηρίζει ότι ενδεχόμενος περιορισμός της επιδότησης στους δύο μήνες θα επιδείνωνε ακόμη περισσότερο τη θέση χιλιάδων ανέργων. Παράλληλα, περιγράφει τα προβλήματα που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, αντιμετωπίζουν ήδη οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι συμβάσεις τους ολοκληρώνονται και μένουν χωρίς εργασία.

ΕΛΜΕ Ζακύνθου: «Πρόταση για εκμηδενισμό του επιδόματος»

Η ανακοίνωση στρέφεται κατά των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, με την ΕΛΜΕ να υποστηρίζει ότι η αναφορά του στο να μη χορηγείται το επίδομα ανεργίας για περισσότερους από δύο μήνες ισοδυναμεί ουσιαστικά με δραστικό περιορισμό του.

Ιδιαίτερη κριτική ασκεί και στην πρόταση, όπως την παρουσιάζει η ΕΛΜΕ, τα χρήματα που θα εξοικονομούνταν να κατευθύνονταν στις επιχειρήσεις μέσω περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Η Ένωση επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα ποσά προέρχονται από εισφορές των εργαζομένων και χρησιμοποιούνται για την οικονομική στήριξη όσων βρίσκονται χωρίς εργασία.

Τι καταγγέλλει για τους αναπληρωτές

Μεγάλο μέρος της παρέμβασης αφορά τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, για τους οποίους η ΕΛΜΕ Ζακύνθου υποστηρίζει ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα ως προς την επιδότηση ανεργίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οι δύο τελευταίοι μήνες εργασίας, Μάιος και Ιούνιος, δεν προσμετρώνται ως εργάσιμοι για την καταβολή του επιδόματος, με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στα τέλη Δεκεμβρίου να κινδυνεύουν να μη συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων.

Η ΕΛΜΕ αναφέρει ακόμη ότι το επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 565 ευρώ τον μήνα και καταβάλλεται για διάστημα από τρεις έως πέντε μήνες, ενώ θέτει και το ζήτημα του ανώτατου αριθμού ημερών επιδότησης μέσα σε μία τετραετία.

Όπως υποστηρίζει, όταν ένας αναπληρωτής συμπληρώσει 400 ημέρες επιδότησης μέσα σε τέσσερα χρόνια, μπορεί την επόμενη περίοδο να μη δικαιούται επίδομα.

Αντίδραση και για την προπληρωμένη κάρτα

Στο στόχαστρο της ανακοίνωσης βρίσκεται και η προπληρωμένη κάρτα, με την ΕΛΜΕ να αναφέρει ότι σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει στους δικαιούχους με μεγάλη καθυστέρηση.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι ο περιορισμός στην ανάληψη μετρητών ουσιαστικά «εγκλωβίζει» το 50% του επιδόματος, δυσκολεύοντας, όπως υποστηρίζει, την κάλυψη βασικών υποχρεώσεων των ανέργων.

Η Ένωση αναφέρεται επίσης στην αύξηση του απαιτούμενου ορίου στα 175 ένσημα για άλλες κατηγορίες εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να εφαρμοστεί αντίστοιχη ρύθμιση και στους εκπαιδευτικούς, κάτι που, κατά την ίδια, θα μπορούσε να αφήσει εκτός επιδότησης όσους δεν συμπληρώνουν πλήρες εννεάμηνο εργασίας.

«Τιμωρούνται επειδή μένουν άνεργοι το καλοκαίρι»

Η ΕΛΜΕ συνδέει το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας με το καθεστώς εργασίας των αναπληρωτών στην εκπαίδευση.

Όπως υποστηρίζει, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί παραμένουν σε καθεστώς ελαστικής εργασίας, ενώ κάθε καλοκαίρι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία λόγω της λήξης των συμβάσεών τους.

«Η κυβέρνηση που αρνείται τους μαζικούς μόνιμους διορισμούς και κρατά 50.000 περίπου εκπαιδευτικούς σε καθεστώς ελαστικής εργασίας, έρχεται τώρα να τους τιμωρήσει επειδή μένουν άνεργοι το καλοκαίρι εξαιτίας της πολιτικής της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Στην παρέμβασή της, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 2025 περίπου 422.000 άνθρωποι παρέμεναν άνεργοι, με 235.500 από αυτούς να βρίσκονται χωρίς εργασία για τουλάχιστον έναν χρόνο και περίπου 155.000 για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρει ότι λιγότερο από το 20% όσων ήταν άνεργοι το 2024 βρήκαν εργασία μέσα στο 2025 και ότι σχεδόν μία στις δύο νέες προσλήψεις του 2025 αφορούσε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Η Ένωση παραθέτει επίσης στοιχεία της ΔΥΠΑ για 915.889 εγγεγραμμένους ανέργους τον Δεκέμβριο του 2025, αντιπαραβάλλοντάς τα με τους 354.904 στατιστικά ανέργους που, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, καταγράφονταν από την ΕΛΣΤΑΤ.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με την ΕΛΜΕ Ζακύνθου να καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τα κυβερνητικά στελέχη «να ζήσουν οι ίδιοι με τα 565 ευρώ του επιδόματος ανεργίας».

«Ως εδώ με τον εμπαιγμό σε βάρος των ανέργων και των αναπληρωτών συναδέλφων», καταλήγει η Ένωση, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της σε οποιαδήποτε περαιτέρω περιστολή της επιδότησης των ανέργων.