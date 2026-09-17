Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: «Κλείδωσε» η Α2 φάση – Πότε θα γίνει, ποιούς θα αφορά

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Πότε αναμένεται η Α2 φάση προσλήψεων αναπληρωτών - Ποιά κενά θα καλυφθούν και ο προβληματισμός με τα ΖΕΠ.

Στην Α2 φάση προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027, η οποία αφορά κυρίως κενά που δημιουργήθηκαν από μη αναλήψεις υπηρεσίας εκπαιδευτικών της Α΄ φάσης, αναφέρεται σε νέα παρέμβασή του ο εκπαιδευτικός αναλυτής Πατρέας.

Παράλληλα, σχολιάζει επικριτικά τις αναφορές του Υπουργείου Παιδείας ότι οι φετινές προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα, συγκρίνοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες με την περσινή διαδικασία.

Για την Α2 φάση, έγραψε χαρακτηριστικά σε σχόλιό του σήμερα ότι : «αύριο Α2 για να φαίνεται ότι το Υπουργείο προσλαμβάνει συνέχεια…». Η συγκεκριμένη φάση συνδέεται κυρίως με την κάλυψη θέσεων που παρέμειναν κενές μετά την Α΄ φάση, εξαιτίας αναπληρωτών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής και στη συζήτηση γύρω από το γεγονός ότι οι αναπληρωτές προσλήφθηκαν φέτος νωρίτερα. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι αυτό είναι πράγματι αληθές, αμφισβητεί όμως τη σημασία της χρονικής διαφοράς.

Όπως αναφέρει, την προηγούμενη σχολική χρονιά τα ονόματα των αναπληρωτών ανακοινώθηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου και η ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία ξεκίνησε από τις 10 Σεπτεμβρίου.

Φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, η ανακοίνωση των ονομάτων έγινε την 1η Σεπτεμβρίου και η ανάληψη στα σχολεία από τις 7 Σεπτεμβρίου.

«Το να λες ότι φέτος οι Αναπληρωτές προσλήφθηκαν νωρίτερα είναι μεν αληθές, αλλά πόσο νωρίτερα για να το διατυμπανίζεις;», σχολιάζει.

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «πολύ πενιχρό», σημειώνοντας ότι παρά τη χρονική μετατόπιση κατά τρεις ημέρες, η διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε εντός Αυγούστου.

Συνδέει μάλιστα την κριτική του με τις αναφορές της υπουργού Παιδείας ότι η προετοιμασία για τη φετινή σχολική χρονιά είχε αρχίσει από τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς.

Κατά τον ίδιο, η διαφορά των τριών ημερών δεν συνιστά σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας, δεδομένου του χρόνου προετοιμασίας που είχε προηγηθεί.

Η αναφορά στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

Ο «Patreas» δεν περιορίζεται στις προσλήψεις αναπληρωτών, αλλά παραθέτει ως παράδειγμα καθυστέρησης και τις αποφάσεις για την ένταξη σχολικών μονάδων στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το 2025 τα σχετικά ΦΕΚ είχαν δημοσιευθεί μέσα στον Ιούλιο: το Τεύχος Β΄ 3988/28.07.2025 και το Τεύχος Β΄ 4188/31.07.2025.

Για το 2026, αντίθετα, όπως επισημαίνει, οι αντίστοιχες αποφάσεις δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο, με τα Τεύχη Β΄ 5490/09.09.2026 και 5491/09.09.2026.

Χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη σύγκριση για να υποστηρίξει ότι, παρά την επίκληση της νωρίτερης έναρξης των προσλήψεων, υπάρχουν άλλες διαδικασίες της εκπαιδευτικής διοίκησης που, κατά την άποψή του, πραγματοποιήθηκαν με σημαντική καθυστέρηση.

Τα κενά μετά την Α΄ φάση

Η Α2 φάση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αναπληρωτές, καθώς αφορά κυρίως κενά που προέκυψαν από περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Α΄ φάση αλλά δεν ανέλαβαν υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται για την κανονική Β΄ φάση προσλήψεων, αλλά για διαδικασία που έρχεται να καλύψει θέσεις της προηγούμενης φάσης οι οποίες παρέμειναν τελικά κενές.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην πραγματοποίηση της Α2 φάσης και στις θέσεις που θα περιλαμβάνει, ενώ η παρέμβαση του «Patreas» ανοίγει παράλληλα τη συζήτηση για το κατά πόσο η φετινή διαδικασία των προσλήψεων αναπληρωτών επιταχύνθηκε ουσιαστικά σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Ακολουθούν περίπου 6.500 αναπληρωτές

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 13.850 σχολεία, στα οποία φοιτούν περισσότεροι από 1,3 εκατ. μαθητές, ενώ υπηρετούν περίπου 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Όπως ανέφερε, την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί περίπου 30.000 αναπληρωτές, χαρακτηρίζοντας τη φετινή πρώτη φάση ως τη μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας.

Η υπουργός αναγνώρισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και ανέφερε ότι η επόμενη φάση θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Οι ελλείψεις, όπως είπε, εντοπίζονται μεταξύ άλλων στη Γενική Εκπαίδευση, στην Παράλληλη Στήριξη και στην Ειδική Αγωγή.