Γονείς: Το πρώτο σχολικό κουδούνι χτύπησε με 20.000 κενά

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Το δικό του μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, υπογραμμίζοντας τις ελλείψεις στις σχολικές τάξεις.

«Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει και θα έπρεπε να χαιρόμαστε που τα παιδιά μας θα πάνε στο σχολείο με σκοπό να γνωρίσουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν ανθρώπινες σχέσεις. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική… Γιατί αρχικά, μέσα στις επόμενες μέρες θα πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουμε τις «σχολικές λίστες», τις εγγραφές στα φροντιστήρια, τα ξενόγλωσσα βιβλία, τις αθλητικές δραστηριότητες και ό,τι απαιτείται για την έναρξη της σχολικής χρονιάς», σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους.

Χιλιάδες κενά

Ειδική αναφορά στα κενά στα σχολεία κάνουν οι γονείς, σημειώνοντας ότι η χρονιά ξεκινάει με 20.000 κενά «επειδή η κυβέρνηση δεν επέλεξε να κάνει μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών».

Ειδικότερα αναφέρει: «Στην ουσία αντικατέστησε όσους συνταξιοδοτήθηκαν και αποφάσισε να προσλάβει μόλις 30.000 αναπληρωτές ενώ πέρσι όλη τη χρονιά είχε προσλάβει περίπου 50.000. Τα κενά δεν δημιουργήθηκαν γιατί εμφανίστηκαν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί «εγκυμονούσες» όπως λέει η κυβέρνηση. Τα κενά υπάρχουν χρόνια γιατί δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών που να καλύψουν το πραγματικό μέγεθος των αναγκών. Οι αναπληρωτές για μια ακόμη χρονιά «αναπληρώνουν» τον εαυτό τους γιατί δεν αντικαθιστούν κάποιον εκπαιδευτικό αλλά καλύπτουν κενή θέση εκπαιδευτικού. Γεγονός που το γνωρίζει καλά η κυβέρνηση, αλλά επιλέγει να μην δοθούν χρήματα για την εκπαίδευση των παιδιών μας, αντίθετα τα χρήματα αυτά δίνονται σε πολεμικούς εξοπλισμούς και ως φοροελαφρύνσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα, κατά την προσφιλή τακτική της κυβέρνησης, προχωρά σε συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολείων, για να μειώσει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να γίνουν κανονικότητα τα 25αρια και 27αρια τμήματα, που στις περισσότερες περιπτώσεις εγείρουν και ζητήματα ασφάλειας των μαθητών.

Ταυτόχρονα θα υπάρχουν χιλιάδες ελλείψεις σε επιστημονικό, βοηθητικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, σχολικούς νοσηλευτές γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθητές με σοβαρά προβλήματα υγείας να παραμένουν ακάλυπτα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται».

Στο μήνυμά τους οι γονείς κάνουν λόγο και για τις υποδομές των σχολείων σημειώνοντας ότι «το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα – χορηγία των συστημικών τραπεζών- «Μαριέττα Γιαννάκου» δεν καλύπτει τις ανάγκες γιατί αφορά μόνο ανακαίνιση προαυλίων και τουαλέτες, σε ένα ελάχιστο ποσοστό σχολείων της Αττικής».

Τέλος, εν αναμονή των εξελίξεων για τον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, οι γονείς αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαρροές, οι αλλαγές θα έχουν ως αποτέλεσμα «τα παιδιά να φορτωθούν με τριπλό άγχος, ενώ καθημερινά στο σχολείο θα αξιολογούνται και η αξιολόγηση αυτή θα μετράει στην τελική βαθμολογία για να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Οι γονείς θα βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια».