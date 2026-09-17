Σχολεία: Χωρίς μαθήματα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου – Τι θα κάνουν οι μαθητές

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Σχολεία: Αλλάζει το πρόγραμμα στις 25 Σεπτεμβρίου – Χωρίς τα συνηθισμένα μαθήματα οι μαθητές

Διαφορετική θα είναι η σχολική ημέρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 για τους μαθητές σε όλη τη χώρα, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. Τα παιδιά θα προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, όμως τη θέση των μαθημάτων θα πάρουν αθλητικές, κινητικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

Η αλλαγή στο πρόγραμμα γίνεται με αφορμή τη 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η οποία φέτος συμπίπτει με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Το κεντρικό μήνυμα των φετινών δράσεων είναι «Άλμα προς το Μέλλον», ενώ το σύνθημα που θα τις συνοδεύει είναι «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο».

Τι θα γίνει στα σχολεία αντί για μαθήματα

Οι μαθητές θα πάνε κανονικά στο σχολείο τους, ωστόσο το συνηθισμένο ημερήσιο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η ημέρα θα αφιερωθεί στην άθληση και την κίνηση, με κάθε σχολική μονάδα να μπορεί να οργανώσει το δικό της πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των μαθητών, τους διαθέσιμους χώρους και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχει στη διάθεσή της.

Οι δράσεις δεν περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο άθλημα. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν αθλοπαιδιές, σκυταλοδρομίες, κινητικά και συνεργατικά παιχνίδια, παραδοσιακοί χοροί και παιχνίδια, πεζοπορίες και δρόμοι υγείας.

Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα.

Ξεχωριστή θέση στις φετινές εκδηλώσεις έχει μία κοινή δράση που προτείνεται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στα σχολεία όλης της χώρας.

Στις 10:00 το πρωί, οι σχολικές μονάδες καλούνται να πραγματοποιήσουν συμβολικά άλμα σε μήκος χωρίς φόρα, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τους μαθητές σε μια κοινή πανελλαδική δραστηριότητα.

Κάθε μαθητής μπορεί να κάνει έως δύο προσπάθειες, ενώ το σχολείο έχει τη δυνατότητα να καταγράψει την καλύτερη επίδοση.

Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει είτε στο προαύλιο του σχολείου είτε σε άλλη κατάλληλη αθλητική εγκατάσταση.

Το βάρος, ωστόσο, δεν δίνεται στον ανταγωνισμό και στην ανάδειξη των καλύτερων επιδόσεων, αλλά στη συμμετοχή όλων των μαθητών.

Τι προβλέπεται για μαθητές με αναπηρία

Μέριμνα υπάρχει και για τα παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις δράσεις.

Στις περιπτώσεις όπου το άλμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασής του από άλλη κατάλληλη κινητική δραστηριότητα.

Ενδεικτικά, μπορεί να επιλεγεί ρίψη, ώθηση, έκταση ή μετακίνηση, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του μαθητή.

Πέρα από την κεντρική δράση, τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν ένα ευρύτερο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Αθλητικά και συνεργατικά παιχνίδια, σκυταλοδρομίες, παραδοσιακοί χοροί, πεζοπορίες και δρόμοι υγείας συγκαταλέγονται στις προτεινόμενες επιλογές.

Οι δράσεις μπορούν επίσης να συνδεθούν με ευρύτερα θέματα που αφορούν τη σωματική άσκηση, την ισορροπημένη διατροφή, την ψυχική ευεξία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού προωθείται παράλληλα η ιδέα της ενεργής μετακίνησης.

Με το μήνυμα «Περπάτησε, κάνε πετάλι, κινήσου», οι μαθητές ενθαρρύνονται να εντάξουν περισσότερο την κίνηση στην καθημερινότητά τους, μεταξύ άλλων μέσω του περπατήματος και του ποδηλάτου.

Έτσι, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές θα βρίσκονται κανονικά στα σχολεία τους, αλλά η σχολική ημέρα θα κινηθεί έξω από το συνηθισμένο πρόγραμμα της τάξης, με το βάρος να πέφτει στην άθληση, τη συμμετοχή και τη σωματική δραστηριότητα.