Επίδομα θέρμανσης 2026 2027: Πότε αναμένεται η πρώτη πληρωμή

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Με τα ίδια δεδομένα που ίσχυσαν την περασμένη χειμερινή περίοδο αναμένεται, εκτός απροόπτου, να χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης για το 2026-2027, καθώς μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να σχεδιάζονται αλλαγές ούτε στα κριτήρια ούτε στα ποσά της ενίσχυσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia, ο σχεδιασμός προβλέπει τη διατήρηση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων, των επιδοτούμενων μορφών θέρμανσης αλλά και του ύψους του επιδόματος. Παράλληλα, είναι πιθανό να ακολουθηθεί και αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα αιτήσεων και πληρωμών με εκείνο της περιόδου 2025-2026.

Εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, τα ποσά θα ξεκινούν από 100 ευρώ και θα φτάνουν έως τα 800 ευρώ, ενώ για κατοίκους περιοχών με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει ακόμη και στα 1.200 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Με βάση όσα ίσχυσαν την προηγούμενη περίοδο και αναμένεται να διατηρηθούν, για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 16.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

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Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, με προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Τα όρια της ακίνητης περιουσίας

Κριτήριο για τη χορήγηση του επιδόματος αποτελεί και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει δικαιούχους, η αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στις 260.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Ποια καύσιμα θα επιδοτούνται

Το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027 αναμένεται να καλύψει, όπως και την προηγούμενη χρονιά, διαφορετικές μορφές θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να περιλαμβάνονται το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, το φωτιστικό πετρέλαιο –μπλε κηροζίνη–, η βιομάζα (πέλετ), τα καυσόξυλα, η θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και η ηλεκτρική ενέργεια.

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Πότε αναμένεται να ανοίξει το myΘέρμανση

Εφόσον ακολουθηθεί το περσινό μοντέλο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Νοέμβριο για την υποβολή των αιτήσεων.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα παραμείνει ανοιχτή έως τις αρχές Δεκεμβρίου, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει η καταβολή της ενίσχυσης.

Πότε αναμένονται οι πληρωμές

Το χρονοδιάγραμμα των καταβολών ενδέχεται επίσης να παραμείνει αντίστοιχο με εκείνο της χειμερινής περιόδου 2025-2026, με το επίδομα να πληρώνεται αρχικά ως προκαταβολή και στη συνέχεια σε δόσεις.

Εφόσον εφαρμοστεί το ίδιο σύστημα, όσοι υποβάλουν αίτηση και είχαν λάβει επίδομα θέρμανσης και την προηγούμενη περίοδο αναμένεται να εισπράξουν έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 προκαταβολή ίση με το 60% του συνολικού ποσού που τους είχε καταβληθεί για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026.

Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή δεν αναμένεται να είναι μικρότερη από 80 ευρώ.

Οι υπόλοιπες δόσεις εκτιμάται ότι θα καταβληθούν έως τις 29 Μαΐου 2027, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και τις 31 Μαρτίου 2027.

Από το τελικό ποσό θα αφαιρείται η προκαταβολή που έχει ήδη καταβληθεί, ενώ το συνολικό επίδομα δεν θα μπορεί να ξεπερνά το ήμισυ των τιμολογημένων αγορών της αντίστοιχης περιόδου και δεν αναμένεται να είναι χαμηλότερο από 100 ευρώ.

Εάν μετά την αφαίρεση της προκαταβολής προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο, αυτό θα θεωρείται μηδενικό και δεν θα πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή.

Για το φυσικό αέριο, την τηλεθέρμανση και την ηλεκτρική ενέργεια είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί και μία πρόσθετη καταβολή έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Υπογραμμίζεται, πάντως, ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα βασίζεται σε όσα εφαρμόστηκαν για την περίοδο 2025-2026 και μένει να επιβεβαιωθεί εάν θα ακολουθηθεί χωρίς αλλαγές και για το νέο επίδομα.

Από 100 έως και 1.200 ευρώ

Εφόσον διατηρηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο, το επίδομα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ.

Για νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές όπου καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, το ποσό μπορεί να αυξηθεί και να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ.

Τι μπορεί να αλλάξει με το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Ένας παράγοντας που μένει να φανεί εάν θα επηρεάσει τη διαδικασία είναι η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων.

Το Μητρώο βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία από τις 4 Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και συγκεντρώνει σε ενιαίο σύστημα επιδόματα και παροχές που χορηγούνται από φορείς του Δημοσίου σε φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και το επίδομα θέρμανσης.

Στόχος είναι να υπάρχει συνολική εικόνα των ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε πολίτης και των χρημάτων που κατανέμονται μέσω των διαφορετικών κρατικών παροχών.

Το σύστημα δεν είχε ενεργοποιηθεί για το σύνολο των πληρωμών του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025-2026. Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να αξιολογήσει την πιλοτική εφαρμογή.

Από την αξιολόγηση αυτή θα προκύψουν τα επόμενα βήματα για την καθολική εφαρμογή του Μητρώου και θα φανεί εάν θα υπάρξουν αλλαγές που θα επηρεάσουν το επίδομα θέρμανσης ή άλλες κρατικές παροχές.