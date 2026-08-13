Πότε πρέπει να καταβάλλεται το επίδομα αδείας

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Η ελάχιστη διάρκεια άδειας είναι πέντε ημέρες και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από χρηματική αποζημίωση.

Μεταξύ των πρακτικών που παρουσιάστηκαν από το Mega βρίσκεται το λεγόμενο «cashback», κατά το οποίο το επίδομα κατατίθεται κανονικά στον λογαριασμό του εργαζομένου, αλλά στη συνέχεια του ζητείται να επιστρέψει το ποσό σε μετρητά.

Το «cashback» στο επίδομα αδείας

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εργοδότης εμφανίζεται να έχει καταβάλει το επίδομα, ωστόσο απαιτεί στη συνέχεια την επιστροφή του από τον εργαζόμενο.

Το επίδομα αδείας πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο κατά την έναρξη της άδειας, χωρίς να μετατίθεται αυθαίρετα η χορήγησή του.

Μία ακόμη πρακτική αφορά περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται ως στελέχη ή εταίροι, προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή υπερωριών και εισφορών.

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Πλέον, ωστόσο, με πρόσφατη νομοθεσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα σε άδεια και επίδομα αδείας ακόμη και για τα διευθυντικά στελέχη, κλείνοντας έτσι ένα σημαντικό «παράθυρο» εισφοροδιαφυγής.

Πότε πρέπει να καταβάλλεται το επίδομα

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το επίδομα αδείας μαζί με τις συνήθεις αποδοχές του εργαζομένου, δηλαδή τις αποδοχές που θα λάμβανε εάν εργαζόταν κανονικά κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η πληρωμή πραγματοποιείται με την έναρξη της άδειας, ενώ το επίδομα δεν μπορεί να συμψηφιστεί με αποδοχές υψηλότερες από εκείνες που προβλέπει η νομοθεσία.

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια με αποδοχές, η οποία χορηγείται κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη. Παράλληλα, ο εργοδότης οφείλει να εγκρίνει το αίτημα χορήγησης της άδειας μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής του.

Τι ισχύει για την καλοκαιρινή άδεια

Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά μέσα στη διάρκεια του έτους, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες για τη διάρκειά της και τη χορήγησή της κατά τους θερινούς μήνες.

Η ελάχιστη διάρκεια άδειας είναι πέντε ημέρες και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από χρηματική αποζημίωση.

Παράλληλα, τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης θα πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου.