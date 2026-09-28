Εκπαιδευτικοί κατά κυβέρνησης για την ακρίβεια: «Μισθοί πείνας, ενοίκια πολυτελείας, πανάκριβη μετακίνηση»

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Στο προσκήνιο φέρνει η Εκπαιδευτική Παρέμβαση το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης, συνδέοντάς το ευθέως με τους μισθούς και την πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωσή της, αμφισβητεί την εικόνα που, όπως υποστηρίζει, καλλιεργείται γύρω από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και στρέφει τη συζήτηση όχι μόνο στο ποσοστό της ανατίμησης, αλλά στο πόσο κοστίζει τελικά η βενζίνη σε σχέση με το εισόδημα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην ίδια παρέμβαση, η συνδικαλιστική παράταξη συνδέει την ενεργειακή ακρίβεια με το στεγαστικό και τις αποδοχές, ενώ καλεί εργαζομένους και συνταξιούχους σε κινητοποίηση στις 15 Οκτωβρίου, με αιτήματα μεταξύ άλλων αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Η σύγκριση για τις τιμές των καυσίμων

Αφετηρία της παρέμβασης αποτελεί η συζήτηση για την πορεία των τιμών των καυσίμων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Εκπαιδευτική Παρέμβαση, τις προηγούμενες ημέρες προβλήθηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η μέση αύξηση της τιμής των καυσίμων στην Ευρώπη κατά τον τελευταίο χρόνο έφτασε το 23,8%, ενώ στην Ελλάδα περιορίστηκε στο 16%.

Η παράταξη αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε αυτή η σύγκριση και υποστηρίζει ότι η εξέταση μόνο του ποσοστού αύξησης δεν αποτυπώνει το πραγματικό βάρος που σηκώνουν τα νοικοκυριά.

Θέτει έτσι ως βασικά ερωτήματα ποια είναι η τελική τιμή των καυσίμων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ποια η σχέση της με τους μισθούς σε όρους αγοραστικής δύναμης και ποια η επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ.

Στην ανακοίνωση παρατίθεται επίσης δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα σχετικά με το κόστος της βενζίνης και τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

«Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στην δουλειά σου, τα χρησιμοποιείς», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο απόσπασμα που παραθέτει η Εκπαιδευτική Παρέμβαση.

Η συγκεκριμένη αναφορά χρησιμοποιείται από την παράταξη στο πλαίσιο της έντονης κριτικής που ασκεί στην κυβερνητική πολιτική για το κόστος μετακίνησης και την ακρίβεια.

Στο επίκεντρο η αγοραστική δύναμη των μισθών

Η Εκπαιδευτική Παρέμβαση επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την ονομαστική τιμή της βενζίνης στη σχέση της με το διαθέσιμο εισόδημα.

Για τον λόγο αυτό επικαλείται τρεις συγκριτικούς πίνακες: τον πρώτο για τη μέση τιμή της βενζίνης στις ευρωπαϊκές χώρες στις 21 Σεπτεμβρίου, τον δεύτερο για τον μέσο μισθό του 2025 σε χώρες του ΟΟΣΑ σε μονάδες αγοραστικής ισοδυναμίας και τον τρίτο για τις αποδοχές εκπαιδευτικού με 15 χρόνια υπηρεσίας, επίσης σε όρους αγοραστικής ισοδυναμίας.

Με βάση τη δική της ανάγνωση των στοιχείων, η παράταξη υποστηρίζει ότι οι έξι χώρες με υψηλότερη τιμή βενζίνης διαθέτουν ταυτόχρονα σχεδόν τριπλάσια αγοραστική δυνατότητα στους μισθούς.

«Μισθοί πείνας, ενοίκια πολυτελείας»

Η ανακοίνωση ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί ότι παρουσιάζει μια στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας.

Κατά την Εκπαιδευτική Παρέμβαση, την ώρα που καταγράφονται υπερκέρδη στα διυλιστήρια, στις εταιρείες ενέργειας και σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό που η ίδια χαρακτηρίζει «μισθούς πείνας, ενοίκια πολυτελείας, πανάκριβη μετακίνηση» και «ενεργειακή αφαίμαξη».

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά της και προς τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντιμετωπίζουν την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και σύνταξης ως λαϊκισμό.

«Φωτιά» και στο κόστος θέρμανσης

Το ζήτημα της βενζίνης συνδέεται στην παρέμβαση με τον χειμώνα και το κόστος θέρμανσης.

Η Εκπαιδευτική Παρέμβαση αναφέρει ότι στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η τιμή του πετρελαίου και εκτιμά ότι αυτή θα καθορίσει το επόμενο κύμα ακρίβειας.

Με κεντρικό μήνυμα «Δεν θα παγώσουμε φέτος για τα κέρδη και τους πολέμους τους», ζητά αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και εντάσσει το ενεργειακό κόστος σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεκδικήσεων για στέγαση, δημόσια Υγεία και Παιδεία.

Κάλεσμα για κινητοποίηση στις 15 Οκτωβρίου

Η ανακοίνωση καταλήγει σε κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο που, σύμφωνα με την Εκπαιδευτική Παρέμβαση, προγραμματίζεται για τις 15 Οκτωβρίου, στις 18:00, στην πλατεία Κλαυθμώνος, από σωματεία συνταξιούχων και εργαζομένων του Δημοσίου.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων που παραθέτει βρίσκονται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Η Εκπαιδευτική Παρέμβαση χαρακτηρίζει την κινητοποίηση ως αφετηρία και καλεί σωματεία, συλλογικότητες και εργαζομένους σε συνέχιση των διεκδικήσεων, καταλήγοντας ότι απαιτείται «αγώνας διαρκείας».