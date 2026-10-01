Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Η λίστα με τις αντιστοιχίες – Ποια τμήματα είναι «ορφανά»

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Τις αντιστοιχίες των Τμημάτων ΑΕΙ για τις μετεγγραφές φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2026 καθορίζει η υπουργική απόφαση 77823/Ζ1, η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ

Πρόκειται για έναν από τους βασικούς «χάρτες» που πρέπει να συμβουλευτούν οι φοιτητές πριν από τη διαδικασία των μετεγγραφών, καθώς η απόφαση καθορίζει ποια πανεπιστημιακά Τμήματα θεωρούνται αντίστοιχα μεταξύ τους και ποια περιλαμβάνονται στα μη αντίστοιχα. Η απόφαση αφορά τα ΑΕΙ και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το 2026-2027.

Πότε δύο Τμήματα θεωρούνται αντίστοιχα

Η απόφαση χωρίζει τα πανεπιστημιακά Τμήματα σε συγκεκριμένες Ομάδες Αντιστοίχισης. Κρίσιμο είναι ότι αντίστοιχα μεταξύ τους θεωρούνται μόνο τα Τμήματα ή οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις που έχουν ενταχθεί στην ίδια ομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι η ομοιότητα στην ονομασία ή στο αντικείμενο δύο Τμημάτων δεν αρκεί από μόνη της. Για τις μετεγγραφές του 2026 πρέπει να εξετάζεται η κατάταξή τους στους επίσημους πίνακες της απόφασης.

Από Ιατρικές και Πολυτεχνικές έως Παιδαγωγικά Τμήματα

Στον πίνακα που μπορείτε να βρείτε παρακάτω, περιλαμβάνονται οι ομάδες των αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ. Για παράδειγμα, στην ομάδα της Ιατρικής περιλαμβάνονται τα επτά Τμήματα Ιατρικής σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιωάννινα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο και Λάρισα.

Αντίστοιχη ομαδοποίηση υπάρχει και για τα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Εκπαίδευσης, όπου καταγράφονται εννέα Τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ρόδο, Φλώρινα, Ιωάννινα, Βόλο και Ρέθυμνο.

Προσοχή στα Τμήματα που δεν είναι αντίστοιχα

Ξεχωριστή σημασία έχει ο Πίνακας Γ΄, στον οποίο καταγράφονται τα «Μη Αντίστοιχα Τμήματα ΑΕΙ» για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Στον συγκεκριμένο πίνακα εντάσσονται Τμήματα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις ομάδες αντιστοίχισης του Πίνακα Α΄. Μεταξύ αυτών εμφανίζεται, για παράδειγμα, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας, καθώς και το Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη Δράμα.

Ειδική σήμανση για τα Integrated Master

Στους πίνακες υπάρχει ακόμη η ένδειξη «ΙΜ», η οποία αφορά Τμήματα που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγνώρισης του πενταετούς προγράμματος σπουδών τους ως Integrated Master.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, τα συγκεκριμένα Τμήματα χορηγούν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

Τι πρέπει να κοιτάξουν οι φοιτητές

Οι ενδιαφερόμενοι για μετεγγραφή χρειάζεται επομένως να εντοπίσουν αρχικά το Τμήμα στο οποίο έχουν εισαχθεί και να ελέγξουν εάν βρίσκεται σε συγκεκριμένη Ομάδα Αντιστοίχισης του Πίνακα Α΄. Στην ίδια ομάδα εμφανίζονται τα Τμήματα που χαρακτηρίζονται αντίστοιχα μεταξύ τους για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα Τμήματα του Πίνακα Γ΄, καθώς αυτά χαρακτηρίζονται ρητά από την απόφαση ως μη αντίστοιχα για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ