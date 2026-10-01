Σοφία Ζαχαράκη: 8.175 εκατ. ευρώ για το στεγαστικό επίδομα 3.948 φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

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Στη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Πατρών με 8.175.000 ευρώ για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος προχωρά το υπουργείο Παιδείας, καλύπτοντας το σύνολο των εκκαθαρισμένων αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Στην έμπρακτη ενίσχυση 3.948 φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών και των οικογενειών τους προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με χρηματοδότηση ύψους 8.175.000 ευρώ για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για το σύνολο των εκκαθαρισμένων αιτήσεων του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιβαρύνσεις για τις οικογένειες των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Η απόφαση προβλέπει την επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πατρών με 8.175.000 ευρώ, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το οικονομικό έτος 2026, προκειμένου το Ίδρυμα να προχωρήσει στην καταβολή του στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, με στόχο το κόστος διαβίωσης να μη μετατρέπεται σε εμπόδιο για την πρόσβαση, την παραμονή και την ολοκλήρωση των σπουδών των νέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η χρηματοδότηση για το στεγαστικό επίδομα στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το 2026 αυξημένη κατά 188% σε σχέση με το 2019. Από 2.837.000 ευρώ το 2019 ανέρχεται σε 8.175.000 ευρώ το 2026, αποτυπώνοντας τη σημαντική ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων για τη φοιτητική μέριμνα.

Σοφία Ζαχαράκη: «Η οικονομική δυσκολία δεν πρέπει να γίνεται εμπόδιο στις σπουδές και στις ευκαιρίες των νέων»

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Για 3.948 φοιτήτριες και φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και για τις οικογένειές τους, το στεγαστικό επίδομα είναι μια ουσιαστική βοήθεια απέναντι σε ένα πραγματικό και μεγάλο έξοδο. Με 8,175 εκατομμύρια ευρώ καλύπτουμε το σύνολο των εκκαθαρισμένων αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει για μια οικογένεια να σπουδάζει το παιδί της μακριά από το σπίτι. Ενοίκιο, λογαριασμοί, μετακινήσεις, καθημερινά έξοδα. Και ξέρουμε επίσης ότι, ιδιαίτερα σήμερα, όλα αυτά μπορεί να γίνουν ένα σημαντικό βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Γι’ αυτό για εμάς η ισότιμη πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν τελειώνει την ημέρα που ένα παιδί πετυχαίνει στις Πανελλαδικές. Πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να σπουδάσει, να παραμείνει στο Πανεπιστήμιο και να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Η οικονομική δυσκολία δεν πρέπει να γίνεται εμπόδιο στις σπουδές, ούτε να στερεί από έναν νέο άνθρωπο τις ευκαιρίες που δικαιούται.

Αυτή είναι για εμάς η ουσία της φοιτητικής μέριμνας: συγκεκριμένες παρεμβάσεις που φτάνουν στον φοιτητή και στην οικογένειά του και κάνουν πραγματική διαφορά στην καθημερινότητά τους».