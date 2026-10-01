Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν αύριο κλειστά

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Στο Ηράκλειο και τα Χανιά τα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, ενώ σε Ρέθυμνο και Λασίθι έχουν αποφασιστεί αναστολές λειτουργίας σε συγκεκριμένους δήμους, με τους αρμόδιους φορείς να παραμένουν σε επιφυλακή.

Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι δήμοι της Κρήτης μετά το κύμα κακοκαιρίας που έφερε ισχυρά φαινόμενα και προκάλεσε προβλήματα σε υποδομές και οδικό δίκτυο. Για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, η λειτουργία των σχολείων θα καθοριστεί ανά περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να αξιολογούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και να προχωρούν στους απαραίτητους ελέγχους στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Ηράκλειο: Ανοιχτά τα σχολεία

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, δεν έχει ληφθεί ενιαία απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, καθώς τα καιρικά φαινόμενα δεν είχαν την ίδια ένταση σε όλες τις περιοχές του νομού.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στους δήμους του νομού αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή, εκτός εάν υπάρξουν νεότερες αποφάσεις από τις δημοτικές αρχές με βάση την πρόγνωση του καιρού και την επικαιροποίηση του σχετικού δελτίου από την ΕΜΥ.

Χανιά: Κανονικά τα μαθήματα την Παρασκευή

Κανονικά θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκου Καλογερή, οι επικαιροποιημένες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπουν πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας έως το απόγευμα της Παρασκευής, γεγονός που επιτρέπει την κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ρέθυμνο: Κλειστά σχολεία και σταθμοί στον Μυλοπόταμο

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο.

Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου, Γιώργο Κλάδο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή και των προβλημάτων που προκλήθηκαν. Η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου.

Κακοκαιρία στο Λασίθι: Φερτά υλικά στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Σητείας

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης στον Δήμο Ανωγείων το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με ενημέρωση του δημάρχου Ανωγείων, Σωκράτη Κεφαλογιάννη στο Cretalive.

Κλειστά, επίσης, θα είναι τα σχολεία και στο Αμάρι. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση: “Με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού), εξαιτίας των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή και των δυσκολιών που προκαλούν στη μετακίνηση”.

Στους υπόλοιπους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως ενημέρωσε το Cretalive η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή.

Λασίθι: Κλειστά όλα τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο, τη Σητεία και το Οροπέδιο

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως βαθμίδας, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Αγίου Νικολάου, του Δήμου Σητείας όπως επίσης και στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.

Όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο Αγίου Νικολάου, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις σχολικές εγκαταστάσεις και να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.

Παρά την ύφεση των φαινομένων, κρίθηκε αναγκαία η παράταση της αναστολής λειτουργίας για μία ακόμη ημέρα, ενώ οι υπηρεσίες του δήμου και η Πολιτική Προστασία παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.