Ειδικό επίδομα 300 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Τι ισχύει με τις πληρωμές

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Ο στόχος του μέτρου είναι η ΔΥΠΑ να υποστηρίξει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα:

Οι δικαιούχοι

Είναι οι άνεργοι:

που παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε χρόνια.

και που έχουν καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), δηλαδή ένα εξατομικευμένο πλάνο επαγγελματικής επανένταξης σε συνεργασία με εργασιακό σύμβουλο.

Οι προϋποθέσεις

Να είναι εγγεγραμμένοι οι πολίτες στη ΔΥΠΑ ως άνεργοι για διάστημα άνω των 5 ετών.

Να έχουν καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Να τηρούν τα εισοδηματικά όρια που προβλέπονται.

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Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν επικαιροποιημένα τα προσωπικά και τραπεζικά τους στοιχεία, καθώς η πίστωση του ποσού γίνεται απευθείας στον δηλωμένο λογαριασμό.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα ανώτατα όρια ετήσια εισοδήματος θα πρέπει να είναι:

16.000 ευρώ για τους άγαμους.

24.000 ευρώ για τους έγγαμους ή για τους πολίτες που είναι σε σύμφωνο συμβίωσης. Ωστόσο το ποσό αυτό προσαυξάνεται 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

27.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η πληρωμή

Αξίζει να σημειωθεί πως, το επίδομα καταβάλλεται αυτόματα από τη ΔΥΠΑ στον δικαιούχο, χωρίς να χρειάζεται ο τελευταίος να υποβάλει κάποια σχετική αίτηση, καθώς εντοπίζει όσους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγησή του.

Επίσης επισημαίνεται πως τα 300 ευρώ προσμετρώνται στο συνολικό εισόδημα των δικαιούχων και συμψηφίζονται με την επόμενη καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).