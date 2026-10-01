Καταγγελία για προσαγωγή 12 μαθητών σε κατάληψη – Τι υποστηρίζει η ΚΝΕ

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Την προσαγωγή 12 μαθητών του 3ου Γυμνασίου Καματερού, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΟΒ Μαθητών Αγίων Αναργύρων – Καματερού της ΚΝΕ, συμμετείχαν στην κατάληψη του σχολείου τους, καταγγέλλει η οργάνωση.

Στην καταγγελία ότι 12 μαθητές του 3ου Γυμνασίου Καματερού προσήχθησαν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, επειδή συμμετείχαν στην κατάληψη του σχολείου τους, προχωρά η ΟΒ Μαθητών Αγίων Αναργύρων – Καματερού της ΚΝΕ. Η οργάνωση κάνει λόγο για «καταστολή και τρομοκρατία» και συνδέει το περιστατικό με τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζουν οι μαθητές της περιοχής, από τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υποδομές έως τα ζητήματα σχολικής στέγης.

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΒ υποστηρίζει ότι οι μαθητικές κινητοποιήσεις αποτελούν αντίδραση στην υποβάθμιση των σχολείων και ζητά σύγχρονες, ασφαλείς και επαρκείς σχολικές υποδομές. Παράλληλα, επικρίνει την πολιτική για τις σχολικές εκδρομές, υποστηρίζοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις αυξάνουν τα εμπόδια για τη συμμετοχή των μαθητών, ενώ καταγγέλλει την παρουσία της Αστυνομίας σε καταλήψεις και μαθητικές δράσεις.

Την απαράδεκτη προσαγωγή 12 μαθητών του 3ου Γυμνασίου Καματερού την Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη, «επειδή συμμετείχαν στην κατάληψη του σχολείου τους», καταγγέλλει η ΟΒ Μαθητών Αγίων Αναργύρων – Καματερού της ΚΝΕ.

Συγκεκριμένα, η ΟΒ με ανακοίνωσή της, επισημαίνει τα εξής:

«Την στιγμή που η κατάσταση για τους μαθητές των Αγίων Αναργύρων – Καματερού έχει φτάσει στο απροχώρητο και η υποβάθμιση των σχολείων μας γίνεται καθημερινότητα, η απάντηση που παίρνουμε είναι καταστολή και τρομοκρατία. Αυτά όμως δεν απαντούν γιατί οι μαθητές του Πειραματικού και του 1ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων έκαναν επί ένα χρόνο μάθημα σε σχολείο που είχε κριθεί ακατάλληλο. Ούτε φυσικά, γιατί ή για πόσο θα είναι στριμωγμένοι μαθητές δύο σχολείων σε ένα δημοτικό! Δεν απαντούν γιατί αντί να πάρουν όλα τα μέτρα για την ανοικοδόμηση σχολείου που θα στεγάσει το 3ο ΓΕΛ Καματερού, έβαλαν γυψοσανίδες μέσα στο ΕΠΑΛ, που τώρα θα τις κάνουν κανονικούς τοίχους, οδηγώντας έτσι στην περαιτέρω υποβάθμιση του ΕΠΑΛ Καματερού. Δεν απαντούν στις εκατοντάδες ελλείψεις σε καθηγητές και υποδομές όχι μόνο στο Δήμο μας αλλά σε όλη την Ελλάδα!

Η απάντηση είναι σαφής: Γιατί σε αυτό το σύστημα που λειτουργεί με μόνο κριτήριο τα κέρδη, σε αυτό το κράτος που υπηρετεί αυτή τη λογική, οι ανάγκες μας δεν επιλέγονται γιατί κοστίζουν! Το ίδιο συμβαίνει και με την νέα απόφαση για τις εκδρομές μας, που πρακτικά μετατρέπει τις εκδρομές, σε άπιαστο όνειρο, αντί να φροντίζουν πως θα γίνουν προσιτές και ασφαλείς για όλους μας!

Την μόνη απάντηση στην πολιτική τους μπορούμε να την δώσουμε εμείς! Δεν είναι άλλη από τον αγώνα μας για όσα μας αξίζουν και έχουμε ανάγκη, για σχολεία σύγχρονα, ενδιαφέροντα και ασφαλή! Αυτόν τον αγώνα είναι που τρέμουν, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να έχει αποτελέσματα. Αυτός είναι ο λόγος που αυξάνουν τις ποινές μας, που καλούν την αστυνομία στις καταλήψεις και τις δράσεις μας. Γιατί δεν θέλουν να βγάζουμε τσιμουδιά, γιατί φοβούνται τον συλλογικό αγώνα των μαθητών μέσα από τα σχολικά μας συμβούλια! Και αν κάτι έχουμε να τους πούμε είναι πως καλά κάνουν και μας τρέμουν και πως δεν πρόκειται να σταματήσουμε να παλεύουμε για το δίκιο μας, όση καταστολή και αν μας επιβάλουν».