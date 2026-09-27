Επίδομα 1.000 ευρώ σε πρωτοετείς φοιτητές: Οι τρεις προϋποθέσεις

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Το μπόνους που μπορούν να διεκδικήσουν 2.106 πρωτοετείς φοιτητές – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το χρηματικό βραβείο – υποτροφία ύψους 1.000 ευρώ του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, το οποίο απευθύνεται σε νέους φοιτητές που εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας το 2026. Συνολικά προβλέπονται 2.106 δικαιούχοι, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν αίτηση έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 23:59.

Η συγκεκριμένη παροχή δεν αφορά όλους τους πρωτοετείς φοιτητές, αλλά όσους έχουν άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα στις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) και ταυτόχρονα πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε στις 16 Σεπτεμβρίου και, σε περίπτωση που οι επιλέξιμες αιτήσεις ξεπεράσουν τις 2.106 διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Οι τρεις βασικές προϋποθέσεις

Για να μπορέσει ένας νέος φοιτητής να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις.

Θα πρέπει να είχε τη μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026, να είναι άγαμος και άνεργος και να εγγράφεται για πρώτη φορά σε δημόσιο ΑΕΙ της Ελλάδας.

Η εισαγωγή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026 ή άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με αυτές από το Υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη παροχή είναι να υπάρχει δικαίωμα στις παροχές του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Ποιος υποβάλλει την αίτηση

Κατά κανόνα, την ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλει ο γονέας που είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, για το παιδί που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Υπάρχουν, ωστόσο, συγκεκριμένες εξαιρέσεις στις οποίες η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το ίδιο το τέκνο.

Αυτό προβλέπεται όταν ο νέος λαμβάνει ορφανική σύνταξη, σύνταξη αναπηρίας ως τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία ή επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και η προθεσμία εκπνέει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 23:59.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής.

Αίτηση για το πρόγραμμα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Επομένως, όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία να έχουν ολοκληρώσει την υποβολή τους.

Πότε θα γίνει ηλεκτρονική κλήρωση

Η υποβολή της αίτησης και η πλήρωση των προϋποθέσεων δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι ο φοιτητής θα λάβει τα 1.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικά 2.106 θέσεις. Εφόσον ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων που πληρούν τα κριτήρια είναι μεγαλύτερος, οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΑ.

Τι ισχύει για την πληρωμή

Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν προσδιορίζεται ημερομηνία καταβολής του χρηματικού βραβείου.

Συνεπώς, το δεδομένο σε αυτή τη φάση είναι η προθεσμία των αιτήσεων έως τις 15 Οκτωβρίου και όχι συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε οι 2.106 τελικοί δικαιούχοι θα λάβουν τα 1.000 ευρώ.