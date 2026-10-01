ΣΑΕΚ: Ξεκίνησαν τα μαθήματα για 19.504 σπουδαστές

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Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και χωρίς καθυστερήσεις ξεκινά την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου το φθινοπωρινό εξάμηνο στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του υπουργείου Παιδείας. Για πρώτη φορά, όλα τα στάδια προετοιμασίας της νέας εκπαιδευτικής περιόδου εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο χρονοδιάγραμμα, από τις αιτήσεις και τις εγγραφές έως την οριστικοποίηση των τμημάτων και την κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με την επιλογή των εκπαιδευτών και τις αναθέσεις μαθημάτων να έχουν προηγηθεί της έναρξης των μαθημάτων. Η 1η Οκτωβρίου αποτελεί πλέον την επίσημη ημερομηνία έναρξης του φθινοπωρινού εξαμήνου, όπως προβλέπεται στον νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημόσιων ΣΑΕΚ.

Η έγκαιρη έναρξη του εξαμήνου αποδίδεται στον συντονισμό των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, στη συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά και στη συμβολή των διευθυντών και των στελεχών των Δημόσιων ΣΑΕΚ σε όλη τη χώρα.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, δήλωσε: «Η έναρξη του νέου έτους στις Δημόσιες ΣΑΕΚ στην προβλεπόμενη ημερομηνία σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και υλοποιείται η επαγγελματική κατάρτιση. Η συνέπεια στον σχεδιασμό και η έγκαιρη προετοιμασία δημιουργούν ένα πιο σταθερό και αξιόπιστο εκπαιδευτικό περιβάλλον για τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές.

Η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα της εκπαιδευτικής μας πολιτικής και συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Στόχος μας είναι οι Δημόσιες ΣΑΕΚ να προσφέρουν σύγχρονες και ποιοτικές διαδρομές μάθησης, δίνοντας στους νέους και σε κάθε πολίτη που επιλέγει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τα εφόδια για να προχωρήσουν με περισσότερες δυνατότητες και προοπτικές.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια για την προετοιμασία της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς. Η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των ανθρώπων των Δημόσιων ΣΑΕΚ αποτελεί τη βάση για να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και με επίκεντρο τους καταρτιζόμενους».

Συνολικά, στις 116 Δημόσιες ΣΑΕΚ και στα 18 Παραρτήματα και εκτός έδρας Τμήματά τους θα λειτουργήσουν 95 ειδικότητες σε 1.420 τμήματα, με 19.504 νέους καταρτιζόμενους και 9.695 καταρτιζόμενους Γ΄ εξαμήνου.

Οι νέες εγγραφές ανήλθαν φέτος σε 19.504, έναντι 18.738 το 2025, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο τη συμμετοχή στις Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Η τήρηση ενός απαιτητικού χρονοδιαγράμματος σε ένα δίκτυο αυτής της κλίμακας αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν τίθενται σαφείς στόχοι, υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός και συντονισμός όλων των εμπλεκομένων, οι στόχοι μπορούν να υλοποιούνται.

Η Δημόσια Επαγγελματική Κατάρτιση ξεκινά φέτος στην ώρα της.