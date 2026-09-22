Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Αυξημένη ενίσχυση – Ποιοι θα πάρουν περισσότερα

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Αυξημένο αναμένεται το επίδομα θέρμανσης για τη νέα χειμερινή περίοδο, με την ενίσχυση να αφορά όλες τις επιλέξιμες μορφές θέρμανσης και υψηλότερα ποσά να προβλέπονται για τις περιοχές με αυξημένες ανάγκες λόγω των κλιματικών συνθηκών.

Αυξημένο αναμένεται να είναι το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 με την ενίσχυση να αφορά όλα τα επιλέξιμα μέσα θέρμανσης και όχι μόνο το πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες η βασική αλλαγή αφορά στην οριζόντια αύξηση του επιδόματος, ενώ παραμένει η διαφοροποίηση του ύψους της ενίσχυσης ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Έτσι, υψηλότερη στήριξη προβλέπεται για τις περιοχές όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες. Όπως προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα βασικά κριτήρια και στους δικαιούχους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή ποσά που θα ισχύσουν για τη νέα περίοδο με τις σχετικές λεπτομέρειες να αναμένεται να παρουσιαστούν κατά την εξειδίκευση του μέτρου μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ποιοι θα έχουν μεγαλύτερη ενίσχυση

Η διαφοροποίηση του ύψους του επιδόματος ανά περιοχή παραμένει, με την κλίματα αυτή να συνδέεται με τις κλιματικές συνθήκες. Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού ίσχυε και την προηγούμενη περίοδο, καθώς λαμβάνονταν υπόψη τόσο η ένταση του ψύχους όσο και η απαιτούμενη ενέργεια για τη θέρμανση κάθε κατοικίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διαφορετικές ανάγκες που υπάρχουν μεταξύ της Βόρειας Ελλάδας και περιοχών με ηπιότερο κλίμα, όπως η Κρήτη, παρουσιάζοντας το επίδομα ως εργαλείο αντιμετώπισης των γεωγραφικών διαφορών στο κόστος θέρμανσης.