ΟΠΑ: Ο μαθητικός διαγωνισμός «Ερμής» κίνητρο για την οικονομική παιδεία στην Ελλάδα

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Τη σημασία της οικονομικής παιδείας και της εξοικείωσης των νέων με βασικές οικονομικές έννοιες ανέδειξε η τελετή βράβευσης του 7ου μαθητικού διαγωνισμού στα οικονομικά «ΕΡΜΗΣ», που πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η διάδοση της οικονομικής παιδείας στη νέα γενιά και η ανάγκη για μεγαλύτερη εξοικείωση με οικονομικούς όρους που χρησιμοποιούται καθημερινά, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελετής βράβευσης του μαθητικού διαγωνισμού στα οικονομικά «Ερμής» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα τελετών «Ελ. Βενιζέλος» του ΟΠΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Παρόντες στην τελετή ήταν μαθητές λυκείου από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι βραβεύτηκαν καιν διακρίθηκαν για τις δεξιότητές τους στα οικονομικά προβλήματα των δύο φάσεων του διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε για έβδομη φορά.

Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν μαθητές/τριες Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, και εφέτος, για πρώτη φορά, συμμετείχαν και μαθητές/τριες και από την Α’ και Β’ Λυκείου. Ο Διαγωνισμός ξεκίνησε το 2020, με αφορμή τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), και διοργανώνεται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία σε συνεργασία με την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο μαθητικός Διαγωνισμός «ΕΡΜΗΣ» έχει καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελληνική Επικράτεια. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ένα πεδίο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας και επιπλέον δημιουργούνται κίνητρα στη νέα γενιά να αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση και γνώσεις για τις σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις.

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Καθηγητής Εμμανουήλ Κρητικός ο οποίος έκανε και την αποτίμηση του Διαγωνισμού, ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Χριστοδουλάκης ως Αντιπρόεδρος του Διαγωνισμού, ο Ομότιμος Καθηγητής Απόστολος Φιλιππόπουλος ως Μέλος της Επιτροπής, η εκπρόσωπος του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας κα Ελισσάβετ Μαυρίδου, και η Πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης κα Σοφία Τακάογλου.

Στη συνέχεια έγινε η απονομή Βραβείων στους 6 πρώτους επιτυχόντες της Γ’ Λυκείου, που συνοδεύονταν από χρηματικό έπαινο ως ευγενική χορηγία της Τράπεζας της Ελλάδος, και στους 2 πρώτους διακριθέντες της Β΄ Λυκείου, στους οποίους παρομοίως δόθηκαν και χρηματικά βραβεία. Επιπλέον, απονεμήθηκαν Τιμητικοί Έπαινοι σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/ριες της Τελικής Φάσης του Διαγωνισμού. Επίσης, δόθηκαν Τιμητικοί Έπαινοι Διάκρισης στα Σχολεία και στους Υπεύθυνους Καθηγητές/ριες Οικονομικών στα οποία φοιτούσαν οι 8 πρώτοι Διακριθέντες μαθητές/τριες του Διαγωνισμού και στους Καθηγητές/ριες με τις περισσότερες συμμετοχές μαθητών/τριών στο Διαγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον φετινό Διαγωνισμό υπήρξαν περισσότερες από 1.100 συμμετοχές αρχικά. Η Α’ Φάση πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2026 κι έγινε με εξ αποστάσεως μεθόδους. Η Β’ και τελική Φάση, στην οποία συμμετείχαν 118 μαθητές/τριες που είχαν διακριθεί στην Α΄ Φάση, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, δια ζώσης, σε 2 εξεταστικά Κέντρα, στο κεντρικό κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους/ες μαθητές/ριες να συμμετέχουν στη δια ζώσης Φάση του Διαγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε: «Ο Μαθητικός Διαγωνισμός “ΕΡΜΗΣ” αποτελεί πλέον έναν καταξιωμένο θεσμό που ενισχύει τους δεσμούς του Ιδρύματος με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη νέα γενιά. Η φετινή διεύρυνση της συμμετοχής με μαθητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις του Λυκείου, καθώς και η θερμή ανταπόκριση περισσότερων από 1.100 παιδιών από κάθε γωνιά της Ελλάδας, επιβεβαιώνουν την ανάγκη για καλλιέργεια των οικονομικών γνώσεων και της οικονομικής παιδείας στη χώρα μας. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους διακριθέντες και να υπογραμμίσω ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συνεχίσει να υπηρετεί με συνέπεια την εξωστρέφεια και την προσφορά στην κοινωνία, ενθαρρύνοντας τους νέους ανθρώπους να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.»