Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε οι πληρωμές -Τι ισχύει για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο. Χιλιάδες δικαιούχοι αναμένεται να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, η οποία είναι και η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αναπηρικά, επίδομα ανασφάλιστων: Τι πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ

Στον κύκλο πληρωμών του Αυγούστου αναμένεται να συμπεριληφθούν οι εξής παροχές:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα Στέγασης ή Ενοικίου

Επίδομα Γέννησης

Προνοιακά αναπηρικά επιδόματα

Επίδομα Ομογενών

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Έξοδα κηδείας

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Παροχές για «κόκκινα» δάνεια

Ενίσχυση προστατευόμενων τέκνων θυμάτων φυσικών καταστροφών

Ενίσχυση ευάλωτων οφειλετών

Επίδομα Αναδοχής

Επαγγελματική Αναδοχή

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για μέλη της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας

Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Ως επίσημη ημερομηνία καταβολής έχει οριστεί η 31η Αυγούστου. Ανάλογα, ωστόσο, με την τράπεζα και τον τρόπο πληρωμής της κάθε παροχής, τα ποσά ενδέχεται να εμφανιστούν νωρίτερα στο διαθέσιμο υπόλοιπο.

Δεν έχει ανακοινωθεί ενιαία ώρα πίστωσης για όλες τις τράπεζες. Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της πληρωμής μέσω:

Mobile banking

Web banking

Ελέγχου του διαθέσιμου υπολοίπου σε ΑΤΜ

Της προπληρωμένης κάρτας κοινωνικών παροχών

Τι ισχύει με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς η παροχή καταβάλλεται μέσω της ειδικής προπληρωμένης κάρτας.

Από το συνολικό ποσό του επιδόματος, έως και το 50% μπορεί να αναληφθεί σε μετρητά από ΑΤΜ. Το υπόλοιπο διατίθεται για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση της κάρτας.

Έτσι, εάν ένας δικαιούχος λάβει 300 ευρώ, μπορεί να κάνει ανάληψη έως 150 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 150 ευρώ παραμένουν στην κάρτα για ηλεκτρονικές πληρωμές και αγορές.

Ποια επιδόματα καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας

Το σύστημα της προπληρωμένης κάρτας δεν εφαρμόζεται στο σύνολο των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Σε αυτό εντάσσονται:

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το Επίδομα Αναδοχής

Το Επίδομα Γέννησης

Το Επίδομα Παιδιού Α21, όταν προβλέπεται πληρωμή του στον αντίστοιχο κύκλο καταβολών