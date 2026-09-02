Επίδομα έως 600 ευρώ για οικογένειες: Αιτήσεις, δικαιούχοι, κριτήρια

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Τη δυνατότητα να λάβουν ετήσια οικονομική ενίσχυση έως 600 ευρώ έχουν οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τις αιτήσεις του 2026.

ΟΠΕΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, ενώ το ποσό που καταβάλλεται διαμορφώνεται σε 300 ή 600 ευρώ, ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η μόνιμη διαμονή στις περιοχές που καλύπτει το μέτρο, με το ανώτατο εισοδηματικό όριο να έχει καθοριστεί στις 4.700 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση

Δικαιούχοι είναι οικογένειες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές, εφόσον τουλάχιστον ένα μέλος τους είναι πολίτης της Ελλάδας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου –Νορβηγίας, Ισλανδίας ή Λιχτενστάιν– ή της Ελβετίας.

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Παράλληλα, απαιτείται τα μέλη της οικογένειας να έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή που περιλαμβάνεται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ως μόνιμη κατοικία λογίζεται η συνεχής διαμονή για τουλάχιστον δύο χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή. Η προϋπόθεση εξετάζεται βάσει των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα δύο τελευταία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

Ποιοι λαμβάνουν 600 ευρώ και ποιοι 300 ευρώ

Το ποσό της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα.

Συγκεκριμένα, 600 ευρώ προβλέπονται για οικογένειες των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 3.000 ευρώ.

Για οικογενειακό εισόδημα από 3.000,01 έως 4.700 ευρώ, το ετήσιο βοήθημα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την υπηρεσία στην κατηγορία «Υγεία και Πρόνοια» και στη συνέχεια «Επιδόματα» και «Εισοδηματική ενίσχυση Ορεινών ή/και Μειονεκτικών Περιοχών». Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένων χρηστών των ΚΕΠ.

Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο η διαδικασία πραγματοποιείται κάθε χρόνο από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Οκτωβρίου.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι είχαν υποβάλει αίτηση το 2025

Διαφορετική διαδικασία προβλέπεται ανάλογα με το αποτέλεσμα της αίτησης του προηγούμενου έτους.

Όσοι είχαν υποβάλει αίτηση το 2025 και αυτή απορρίφθηκε, θα πρέπει να καταθέσουν νέα αίτηση για το 2026, προκειμένου να ελεγχθεί εκ νέου εάν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Αντίθετα, όσοι είχαν λάβει έγκριση το 2025 θα ενημερωθούν αυτοματοποιημένα μέσω email και SMS. Στη συνέχεια θα πρέπει, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ΚΕΠ, να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν μεταφερθεί στην εκκρεμή αίτηση του 2026.

Αφού αποθηκεύσουν τα στοιχεία, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενοι αυτόματοι έλεγχοι. Εφόσον ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες, οι δικαιούχοι θα πρέπει να τις συμπληρώσουν και κατόπιν να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της αίτησης, ώστε αυτή να ενεργοποιηθεί για το 2026.

Πότε απαιτούνται δικαιολογητικά

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή δεν απαιτείται εξαρχής η προσκόμιση δικαιολογητικών, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία αναζητούνται ηλεκτρονικά από τους αρμόδιους φορείς.

Μόνο στις περιπτώσεις όπου οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ή δεν δίνουν ασφαλές αποτέλεσμα, ο αιτών ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής για τα πρόσθετα έγγραφα που χρειάζονται.

Σε αυτή την περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν μέσω ΚΕΠ μέσα σε δύο μήνες από την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.