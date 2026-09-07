ΟΠΕΚΑ: Δεύτερη ευκαιρία για δωρεάν διακοπές – Ποιοί είναι δικαιούχοι

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Μια δεύτερη ευκαιρία για δωρεάν διακοπές, εκδρομές και εισιτήρια θεάτρου έχουν από σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΟΠΕΚΑ που είχαν υποβάλει αίτηση αλλά δεν κληρώθηκαν.

Από τις 10:00 το πρωί έχει ξεκινήσει η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου.

Η διάθεση γίνεται μέσω των ΚΕΠ με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων δελτίων, ενώ για τον Κοινωνικό και Ιαματικό Τουρισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει κράτηση σε συμβεβλημένο κατάλυμα και να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία.

Ποιοι μπορούν να πάρουν τα αδιάθετα δελτία

Στην αναδιανομή μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είχαν υποβάλει αίτηση στα αντίστοιχα προγράμματα για το 2026, αλλά δεν είχαν κληρωθεί κατά την αρχική διαδικασία.

Αντίθετα, όσοι είχαν κληρωθεί αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία τους έως και τις 31 Αυγούστου 2026, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην αναδιανομή.

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Για τα προγράμματα Κοινωνικού, Ιαματικού και Εκδρομικού Τουρισμού λαμβάνονται υπόψη η σειρά προτίμησης και η πρώτη επιλογή που είχε δηλωθεί στην αρχική αίτηση συμμετοχής.

Διαφορετικά λειτουργεί η διαδικασία για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου. Στην περίπτωση αυτή, η σειρά προτίμησης της αρχικής αίτησης δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή και επομένως μπορούν να διεκδικήσουν τα αδιάθετα εισιτήρια όλοι όσοι είχαν υποβάλει αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τι πρέπει να κάνουν για Κοινωνικό και Ιαματικό Τουρισμό

Όσοι δεν είχαν κληρωθεί και επιθυμούν να παραλάβουν αδιάθετο δελτίο Κοινωνικού ή Ιαματικού Τουρισμού θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν με συμβεβλημένο κατάλυμα και να κάνουν κράτηση δωματίου.

Από το κατάλυμα θα πρέπει να λάβουν επιβεβαίωση της κράτησης, δηλαδή voucher, και στη συνέχεια να καταχωρίσουν τα στοιχεία του καταλύματος και τις ημερομηνίες διαμονής στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καταχώρηση κράτησης δωματίου» του ΟΠΕΚΑ. Η καταχώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τους ίδιους είτε μέσω ΚΕΠ.

Αφού περάσουν 30 λεπτά από την ηλεκτρονική καταχώριση της κράτησης, οι δικαιούχοι μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και να παραλάβουν αυθημερόν τα δελτία τους.

Εάν δεν ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, τα δελτία χάνονται και γίνονται ξανά διαθέσιμα προς αναδιανομή.

Τα δελτία είναι αυστηρά προσωπικά και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από άλλο πρόσωπο, ακόμη και εάν πρόκειται για μέλος της οικογένειας του δικαιούχου.

Τι ισχύει για τα δωρεάν βιβλία

Παράλληλα, συνεχίζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται νεότερη ενημέρωση για τη διαδικασία αναδιανομής των δελτίων βιβλίων που ενδεχομένως παραμείνουν αδιάθετα.