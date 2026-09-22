Υπουργείο Μετανάστευσης: 116 προσλήψεις με συμβάσεις έως 12 μήνες – Όλε οι ειδικότητες
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Στην πρόσληψη 116 ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με τις θέσεις να αφορούν ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τη διάρκεια των συμβάσεων να φτάνει έως τους 12 μήνες.
Συνολικά 116 άτομα πρόκειται να προσληφθούν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενης δράσης για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου.
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του σχετικού προγράμματος.
Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις θα γίνουν για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ειδική Δράση PACT: Ενίσχυση της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1351» με Κωδικό ΟΠΣ 6057280 στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027»
Οι θέσεις αφορούν μια σειρά από ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, προβλέπονται:
ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών
ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ Κοινωνιολόγων
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
ΠΕ Διοικητικού (Νομικών)
ΠΕ Διεθνών Σχέσεων
ΠΕ Πληροφορικής (Software – Hardware)
ΠΕ Στατιστικών
Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη διεύθυνση https://jobs.tamey.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxis Net .
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