Υπουργείο Μετανάστευσης: 116 προσλήψεις με συμβάσεις έως 12 μήνες – Όλε οι ειδικότητες

Ευθεία βολή κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των σχολικών κενών, τις συγχωνεύσεις τμημάτων και το ζήτημα της επαναδειοδότησης των ΝΠΠΕ ασκεί η ΕΛΑΣ, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις για τη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα και την ενίσχυση των σχολείων με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.