Λάρισα: Επαναλειτουργεί τρία χρόνια μετά τον «Daniel» ο βρεφονηπιακός σταθμός της ΔΥΠΑ
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Σε κανονική λειτουργία επιστρέφει από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου ο Βρεφονηπιακός Σταθμός της ΔΥΠΑ στη Λάρισα, έπειτα από την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτήθηκαν μετά τις εκτεταμένες ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel».
Μετά από τρία χρόνια αναστολής λειτουργίας λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel», ο Βρεφονηπιακός Σταθμός της ΔΥΠΑ στη Λάρισα ανοίγει ξανά την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, έχοντας ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.
Η λειτουργία του σταθμού είχε ανασταλεί προσωρινά λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε στο κτίριο η κακοκαιρία «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023. Στο διάστημα αυτό, η ΔΥΠΑ εξασφάλισε τη φιλοξενία των παιδιών σε δομές του Δήμου Λαρισαίων.
Ο σταθμός θα υποδεχθεί τα παιδιά που έχουν ήδη επιλεγεί, έπειτα από αίτηση εγγραφής.
Παράλληλα, γίνονται δεκτές αιτήσεις για εκπρόθεσμες εγγραφές βρεφών και νηπίων. Ο σταθμός συμμετέχει στο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών της ΕΕΤΑΑ (ΕΣΠΑ).
Οι γονείς που διαθέτουν voucher ή επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής μπορούν να απευθύνονται στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Λάρισας της ΔΥΠΑ, στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης, στο τηλέφωνο 2410 592655.
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