ΔΥΠΑ: Έρχονται 30.000 θέσεις για ανέργους – Ποιούς αφορά

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Νέο μεγάλο πρόγραμμα απασχόλησης για έως 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω σχεδιάζει να προκηρύξει η ΔΥΠΑ έως το τέλος Σεπτεμβρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

Η νέα δράση προβλέπεται να επιδοτεί για 12 μήνες το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των νέων προσλήψεων, με την επιχορήγηση να αναμένεται να φτάνει έως το 80%.

Ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος εκτιμάται σε περίπου 290 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από κοινοτικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, για πρόγραμμα που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού και αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος του μήνα. Επομένως, οι αναλυτικοί όροι, τα κριτήρια και η διαδικασία συμμετοχής θα αποσαφηνιστούν με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Νέο πρόγραμμα για έως 30.000 ανέργους

Η σχεδιαζόμενη δράση θα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες επιστροφής στην απασχόληση: στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

Η επιδότηση προβλέπεται να καλύπτει το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης αναμένεται να φτάνει έως και το 80% του συνολικού κόστους.

Στα 290 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Για την υλοποίηση του νέου προγράμματος προβλέπεται συνολικός προϋπολογισμός περίπου 290 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση αναμένεται να εξασφαλιστεί μέσω κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ, ενώ ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων μπορεί να φτάσει τους 30.000 ανέργους.

Καθώς η δράση δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί, στο συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν δίνονται αναλυτικά στοιχεία για το ύψος της επιδότησης ανά πρόσληψη, τις προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις ή τα επιμέρους κριτήρια επιλογής των ανέργων.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη στόχευση στις άνεργες μητέρες παιδιών ηλικίας έως 15 ετών.

Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα και οι 10.000 θέσεις κατανέμονται ισόποσα σε 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ήδη καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.

Ποιες γυναίκες αφορά

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνεργες γυναίκες άνω των 18 ετών που είναι εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για άνεργες μητέρες με ανήλικα παιδιά έως 15 ετών, οι οποίες επίσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο.

Ως επιχειρήσεις-δικαιούχοι μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικότερα εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Έως 12.057,60 ευρώ για θέση πλήρους απασχόλησης

Το ύψος της επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της ωφελούμενης.

Για την πρόσληψη άνεργης γυναίκας που είναι εγγεγραμμένη στη ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, η επιχορήγηση για θέση πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 70% του μοναδιαίου κόστους.

Το ανώτατο ποσό στην περίπτωση αυτή φτάνει τα 10.550,40 ευρώ για 12 μήνες, δηλαδή έως 879,20 ευρώ τον μήνα.

Το ποσοστό αυξάνεται στο 80% όταν πρόκειται για μακροχρόνια άνεργη γυναίκα, εγγεγραμμένη για περισσότερους από 12 μήνες, ή για άνεργη μητέρα παιδιού έως 15 ετών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως τα 12.057,60 ευρώ για 12 μήνες, δηλαδή έως 1.004,80 ευρώ τον μήνα.

Έως 8.160 ευρώ για μερική απασχόληση

Για τις θέσεις μερικής απασχόλησης προβλέπεται κάλυψη του 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο ποσό τα 680 ευρώ τον μήνα.

Η εργασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τετράωρη ημερησίως και πενθήμερη εβδομαδιαίως, με έως 22 ημέρες ασφάλισης τον μήνα.

Έτσι, το συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης για μία θέση μερικής απασχόλησης μπορεί να φτάσει τα 8.160 ευρώ για τους 12 μήνες.

Η βασική διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρεις μήνες.

Δύο διαφορετικές δράσεις της ΔΥΠΑ

Πρόκειται για δύο διαφορετικά προγράμματα, κάτι που είναι σημαντικό να αποσαφηνίζεται: το πρώτο αφορά τη σχεδιαζόμενη νέα δράση για έως 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, ενώ το δεύτερο είναι το ήδη ενεργό πρόγραμμα 10.000 θέσεων για άνεργες γυναίκες.

Για τη νέα δράση των 30.000 θέσεων, τα οριστικά χαρακτηριστικά θα προκύψουν με την επίσημη προκήρυξη της ΔΥΠΑ.