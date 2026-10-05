ΑΣΕΠ – Προσλήψεις χωρίς πτυχίο: Ανοίγουν θέσεις εργασίας με 8μηνες συμβάσεις – Οι ειδικότητες

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Σε 52 προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2026.

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου και οι συμβάσεις έχουν διάρκεια οκτώ μηνών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 38 θέσεις κατηγορίας ΥΕ, για τις οποίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι περισσότερες προσλήψεις αφορούν την Υπηρεσία Καθαριότητας, ενώ θέσεις προβλέπονται και για την Υπηρεσία Ύδρευσης.

Οι 52 θέσεις στον Δήμο Παλλήνης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

11 θέσεις ΔΕ Οδηγών, με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών και διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών.

3 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, οι οποίες κατανέμονται σε δύο διαφορετικούς κωδικούς θέσεων και αφορούν επίσης οκτάμηνες συμβάσεις.

35 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων.

3 θέσεις ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Και στις πέντε κατηγορίες θέσεων η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες.

Οι 38 θέσεις χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κωδικοί 104 και 105, που αντιστοιχούν συνολικά σε 38 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για τις 35 θέσεις συνοδών απορριμματοφόρων και τις 3 θέσεις εργατών ύδρευσης – αποχέτευσης. Για τις συγκεκριμένες θέσεις η ανακοίνωση αναφέρει ρητά ότι «δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα».

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι έως 67 ετών. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να είναι έως 70 ετών όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο Ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να το καταθέσουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης, στη διεύθυνση Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας, προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού, ΔΕ ή ΥΕ, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην ανακοίνωση.

Η προθεσμία των αιτήσεων

Στην ίδια την ανακοίνωση δεν αναγράφονται συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης των αιτήσεων. Ορίζεται ότι η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας προβλεπόμενης δημοσίευσης ή ανάρτησης, εφόσον η ανάρτηση του Δήμου είναι μεταγενέστερη.

Η ακριβής προθεσμία των αιτήσεων προβλέπεται να αναρτηθεί μαζί με την ανακοίνωση στον Δήμο Παλλήνης και στην ιστοσελίδα του.

Πώς θα γίνει η κατάταξη

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο χρόνος ανεργίας, η πολυτεκνική και τριτεκνική ιδιότητα, η μονογονεϊκή ιδιότητα, τα ανήλικα τέκνα, ο βαθμός τίτλου σπουδών όπου προβλέπεται, η εμπειρία και τα κριτήρια αναπηρίας.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, ο Δήμος θα καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων, ενώ προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ένστασης στο ΑΣΕΠ.

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