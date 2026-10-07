ΣΥΡΙΖΑ: Απλοποίηση των διαδικασιών για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις ζητούν βουλευτές

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Bουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζουν ότι οι απαιτήσεις που προβλέπει το νέο πλαίσιο δημιουργούν πρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος στις σχολικές μονάδες και ενδέχεται να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για ολιγόωρες εκπαιδευτικές μετακινήσεις.

Την απλοποίηση των διαδικασιών για τις σύντομες εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητούν με ερώτησή τους προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης και τομεάρχη Παιδείας Γιάννη Αμανατίδη.

Όπως τονίζεται στην ερώτηση, η ασφάλεια των μαθητών κατά τις σχολικές μετακινήσεις πρέπει να διασφαλίζεται με αυστηρές και σαφείς προϋποθέσεις, ταυτόχρονα όμως, οι διαδικασίες πρέπει να είναι αναλογικές προς τη διάρκεια και το είδος κάθε εκπαιδευτικής δράσης και να μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Όπως σημειώνεται, η υπέρμετρη διοικητική επιβάρυνση ενδέχεται να αποθαρρύνει ή να δυσχεράνει την πραγματοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για το νέο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας των μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα, ως προς τον διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται, ενώ για το ζήτημα έχει ήδη παρέμβει και η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας τροποποίηση του νέου πλαισίου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσχέρειες που δημιουργούνται στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων με μεταφορικό μέσο. Η τήρηση των αναγκαίων κανόνων ασφάλειας δεν πρέπει να οδηγεί σε δυσανάλογη, γραφειοκρατική επιβάρυνση των σχολικών μονάδων, ούτε να λειτουργεί αποτρεπτικά, εν τέλει, για την πραγματοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικό μέρος της εκπαιδευτικής και βιωματικής διαδικασίας.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Προτίθεται να επανεξετάσει και να απλοποιήσει το προβλεπόμενο διοικητικό πλαίσιο για τις σύντομες εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις χωρίς διανυκτέρευση, ιδίως ως προς τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χρήση μισθωμένου μεταφορικού μέσου, χωρίς καμία έκπτωση στις απαιτήσεις για την ασφάλεια των μαθητών;

2. Προτίθεται να θεσπίσει μια απλούστερη και αναλογικότερη διαδικασία για τις ολιγόωρες μετακινήσεις, ώστε να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος των σχολικών μονάδων και να διασφαλιστεί ότι το νέο πλαίσιο δεν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων εκτός σχολείου;