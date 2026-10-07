Διπλή επιστροφή ενοικίου: Καταγγελίες εργαζομένων για αποκλεισμούς και προβλήματα στην καταβολή

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Προβλήματα στην εφαρμογή της διπλής επιστροφής ενοικίου καταγγέλλουν εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς των ΟΤΑ, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί δικαιούχοι δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω προβλημάτων στην αντιστοίχιση των στοιχείων.

Κριτική στον τρόπο εφαρμογής του μέτρου της διπλής επιστροφής ενοικίου για εργαζομένους στην περιφέρεια ασκούν οι εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς των ΟΤΑ, κάνοντας λόγο για αποκλεισμούς και προβλήματα στην ταυτοποίηση των δικαιούχων. Όπως υποστηρίζουν, αρκετοί εργαζόμενοι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις δεν έλαβαν την ενίσχυση, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε να αναζητήσουν οι ίδιοι πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής ένστασης.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, σαφείς οδηγίες για τους δικαιούχους και ίση μεταχείριση, ενώ παράλληλα θέτουν ζήτημα μισθολογικής ενίσχυσης και κατάργησης των εξαιρέσεων που προβλέπει το μέτρο.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση επιλέγει να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος ζωής με επιδόματα αντί για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Η θέσπιση της διπλής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και σε ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια παρουσιάστηκε ως μέτρο στήριξης των εργαζομένων, με τη διαβεβαίωση ότι τα απαραίτητα στοιχεία θα αντλούνταν και θα διασταυρώνονταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους ίδιους.

Στην πράξη, όμως, το μέτρο εξαρχής απέκλεισε χιλιάδες εργαζομένους που υπηρετούν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το υψηλό κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν. Στη συνέχεια, πολλοί ακόμη εργαζόμενοι που δικαιούνταν την ενίσχυση δεν την έλαβαν, επειδή το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν κατάφεραν να αντιστοιχίσουν σωστά τα στοιχεία των δικαιούχων. Αντί, λοιπόν, το πρόβλημα να λυθεί από τη διοίκηση, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν να αναζητούν μόνοι τους πληροφορίες και να καλούνται να υποβάλουν ένσταση, χωρίς σαφείς οδηγίες για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν.

Εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς ΟΤΑ: «Να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες για την προκήρυξη και μονιμοποίηση εργαζομένων»

Οι εργαζόμενοι δε ζητούν ελεημοσύνη, ούτε επικοινωνιακά μέτρα. Ζητούν αξιοπρεπείς μισθούς, ισονομία και ένα κράτος που εφαρμόζει όσα εξαγγέλλει. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να μετατρέπει τα αυτονόητα δικαιώματα των εργαζομένων σε μια διαρκή διαδικασία αποδείξεων, ενστάσεων και αναζήτησης. Η στήριξη πρέπει να είναι πραγματική, καθολική και χωρίς αποκλεισμούς.

Ζητάμε:

Κατάργηση των άδικων εξαιρέσεων και ίση αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων.

Σαφείς οδηγίες και άμεση καταβολή της διπλής επιστροφής ενοικίου σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς να υποχρεώνονται να αναζητούν πληροφορίες ή να υποβάλλουν ένσταση χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες.»