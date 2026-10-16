Υπουργείο Παιδείας: Διαμαρτυρία υπαλλήλων στις 20 Οκτωβρίου – Τα βασικά αιτήματα

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Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 11:30, στην είσοδο του υπουργείου Παιδείας προχωρά ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας, ζητώντας συνάντηση με τη Σοφία Ζαχαράκη.

Την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις σε εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τόσο τη λειτουργία του υπουργείου Παιδείας όσο και τις εργασιακές συνθήκες στην Κεντρική Υπηρεσία θέτουν οι υπάλληλοι του υπουργείου, οι οποίοι προχωρούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 11:30, στην είσοδο του υπουργείου, ζητώντας συνάντηση με την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη.

Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, με τους υπαλλήλους να καταγγέλλουν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν αντιμετωπιστεί, παρά τις επανειλημμένες κοινοποιήσεις τους προς την πολιτική ηγεσία. Όπως αναφέρουν, η υπουργός αρνείται συστηματικά να τους συναντήσει, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση που τηρεί απέναντί τους.

Με τη συγκέντρωση, οι εργαζόμενοι ζητούν σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τρία βασικά ζητήματα:

Τη δημιουργία του νέου υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας και τις αλλαγές που αυτή συνεπάγεται.

Την ικανοποίηση των αιτημάτων του Συλλόγου, τα οποία, όπως επισημαίνει, έχουν κατατεθεί επανειλημμένα.

Τις συνθήκες εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία, με αιχμή την έλλειψη κατάλληλων χώρων και την απουσία γιατρού.

Οι υπάλληλοι αναμένεται να ζητήσουν από την υπουργό να τοποθετηθεί επί των ζητημάτων και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αντιμετώπισή τους.