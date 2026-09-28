Αττική: Επίθεση σε προϊσταμένη νηπιαγωγείου – Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός
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Eπίθεση δέχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η προϊσταμένη νηπιαγωγείου στην Αττική, μέσα στον χώρο του σχολείου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Σοκαρισμένη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο της Αττικής, όπου προϊμαστένη της σχολικής μονάδας δέχτηκε επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο γραφείο της.
Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία η εκπαιδευτικός δέχτηκε πίθεση από άτομα που βρίσκονταν στον χώρο του Νηπιαγωγείου, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.
Μετά το περιστατικό κλήθηκε ασθενοφόρο και η προϊσταμένη διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς ακόμα να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της. Για την επίθεση ενημερώθηκαν και τα κεντρικά του υπουργείου Παιδείας.
Την αμέριστη συμπαράστασή του στην εκπαιδευτικό εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος καταδίκασε κατηγορηματικά την επίθεση.
Στη δήλωσή του ο κ. Αναστασόπουλος υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε μορφή βίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος δεν στρέφεται μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού, αλλά πλήττει συνολικά τη λειτουργία και τον θεσμό του δημόσιου σχολείου.
Παράλληλα, διαμηνύει ότι η Διοίκηση τηρεί στάση μηδενικής ανοχής απέναντι σε περιστατικά βίας και σημειώνει ότι η εκπαιδευτικός έχει από την πρώτη στιγμή την πλήρη ηθική, διοικητική και νομική στήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών.
Αναλυτικά η δήλωση του κ. Αναστασόπουλου
Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου.
Ως Διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη.
Υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):
Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.
Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.
Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους.
Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.
Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος Ασφάλειας, Παιδείας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού.
Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση.
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