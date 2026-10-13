Ζαχαράκη: Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αυστραλία – 600 μόνιμες θέσεις κληρικών της Ομογένειας

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Η στήριξη των ελληνικών σχολείων στην Αυστραλία, η διατήρηση της γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των νεότερων γενεών, αλλά και η σύσταση 600 μόνιμων οργανικών θέσεων κληρικών της Ομογένειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενδυνάμωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αυστραλία, η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις νεότερες γενιές της Ομογένειας, καθώς και η υποστήριξη του έργου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Τα ζητήματα συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα σχολεία και στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ), τα οποία λειτουργούν κυρίως με τη μέριμνα της Εκκλησίας, των ελληνικών κοινοτήτων και άλλων ομογενειακών οργανώσεων, με τη συνδρομή της ελληνικής Πολιτείας. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει την αποστολή εκπαιδευτικών και την παροχή δωρεάν διδακτικού υλικού.

\Στην Αυστραλία, η ελληνική γλώσσα διδάσκεται κυρίως ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, τόσο στο πλαίσιο του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος όσο και μέσα από συμπληρωματικές δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

Με σταθερό όραμα να παραμείνει η ελληνική γλώσσα ζωντανή στις νεότερες γενιές της Ομογένειας και να διατηρηθούν ισχυροί οι δεσμοί τους με την πατρίδα, το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει την παρουσία του ελληνικού σχολείου σε κάθε γωνιά του κόσμου. Στο ίδιο πνεύμα πραγματοποιήθηκε και η πρόσφατη επίσκεψη της Σοφίας Ζαχαράκη στον Καναδά, με επαφές με τις ελληνικές εκπαιδευτικές κοινότητες στο Τορόντο και το Μόντρεαλ και την απόφαση για επαναλειτουργία του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης στο Τορόντο. Το όραμα αυτό αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως η έγκαιρη απόσπαση 156 εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, η προκήρυξη δέκα θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων και στη Μελβούρνη, καθώς και η επέκταση της καταβολής του ειδικού επιμισθίου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και στο πέμπτο έτος υπηρεσίας τους.

«Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Τα τελευταία χρόνια ενισχύουμε σταθερά την παρουσία της ελληνικής Πολιτείας δίπλα στις ομογενειακές κοινότητες, με την αποστολή εκπαιδευτικών να πραγματοποιείται νωρίτερα από ποτέ, τη δωρεάν διάθεση σχολικών βιβλίων και τη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών δομών. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και σε όλους όσοι συμβάλλουν καθημερινά στη μετάδοση της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας στις νεότερες γενιές», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τη σύσταση 600 μόνιμων οργανικών θέσεων κληρικών της Ομογένειας, η οποία προβλέπεται στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση του έργου της Εκκλησίας και την κάλυψη των ποιμαντικών, φιλανθρωπικών και κοινωφελών αναγκών των ομογενειακών κοινοτήτων.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της εκπαίδευσης για τη διατήρηση της ταυτότητας των Ελλήνων της Αυστραλίας, καθώς και τον ρόλο της Εκκλησίας στη μετάδοση της ελληνικής παράδοσης στις επόμενες γενιές.