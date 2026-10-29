Παρέμβαση ΟΛΜΕ για τις καταλήψεις: «Απειλές για ποινικές ευθύνες, αλλά σιωπή για επικίνδυνες σχολικές υποδομές»

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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης εξαπολύει η ΟΛΜΕ, καταγγέλλοντας έγγραφο που προειδοποιεί διευθυντές σχολείων για υπηρεσιακές και ποινικές ευθύνες εάν δεν ενημερώνουν αστυνομία και εισαγγελέα για μαθητικές καταλήψεις.

Την έντονη αντίδραση της ΟΛΜΕ προκαλεί έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2026, το οποίο, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, απευθύνεται προς τους διευθυντές και τις διευθύντριες σχολικών μονάδων, προειδοποιώντας για υπηρεσιακές και ποινικές ευθύνες σε περίπτωση που δεν ενημερώνουν την αστυνομία και τον εισαγγελέα για καταλήψεις από ανήλικους μαθητές και μαθήτριες. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει το περιεχόμενο του εγγράφου, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην αντιμετώπιση των μαθητικών κινητοποιήσεων με απειλές για πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αμφισβητεί, παράλληλα, την επίκληση της προστασίας των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των σχολικών υποδομών και της διδακτικής διαδικασίας ως αιτιολόγησης της συγκεκριμένης παρέμβασης. Όπως επισημαίνει, η συζήτηση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων δεν μπορεί να αποσυνδέεται από τα διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τις ελλείψεις σε ασφαλείς και κατάλληλες σχολικές εγκαταστάσεις.

Η ΟΛΜΕ θέτει στο επίκεντρο τις συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σχολεία και εκπαιδευτικοί, παραθέτοντας περιστατικά που, σύμφωνα με την ίδια, αναδεικνύουν την έκταση των προβλημάτων στις σχολικές υποδομές. Μεταξύ αυτών αναφέρει την προσωρινή απομάκρυνση μαθητών από σχολεία λόγω διαρροών φυσικού αερίου, την εκκένωση σχολικών συγκροτημάτων, τραυματισμούς από πτώσεις δομικών υλικών και περιστατικό ηλεκτροπληξίας μαθητή.

“Ο ΠΔΕ, το ΥΠΑΙΘΑ και η Κυβέρνηση της ΝΔ δεν δικαιούνται να μιλάνε… για προστασία των δικαιωμάτων των μαθητών/τριών και απρόσκοπτη πρόσβαση στην παιδεία όλων όταν καθημερινά χάνονται διδακτικές ώρες λόγω των χιλιάδων κενών εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όταν στοιβάζουν τους/τις μαθητές/τριες σε τμήματα των 25-27 ατόμων, την ίδια στιγμή που για τα Ωνάσεια & Πρότυπα Σχολεία έχουν νομοθετήσει ανώτατο όριο 22 μαθητών ανά τμήμα και εξασφαλίζουν την πλήρη στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς.” αναφέρει χαρακτηριστικά και συνεχίζει:

“Δεν δικαιούνται να μιλάνε για διατήρηση του σχολείου ως ασφαλούς χώρου, όταν χιλιάδες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με επικίνδυνες και ακατάλληλες σχολικές υποδομές. Μόνο μέσα στον Οκτώβριο, 4.000 μαθητές στη Γκράβα έμειναν εκτός σχολείου για δύο εβδομάδες λόγω διαρροής φυσικού αερίου, ενώ για τον ίδιο λόγο εκκενώθηκαν τέσσερα σχολεία στον Κολωνό. Το «ανακαινισμένο» μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σχολικό συγκρότημα της ΣΚΥΠ στον Πειραιά εκκενώθηκε, μαθητές/τριες τραυματίστηκαν από πτώσεις σοβάδων και παραθύρων, ενώ 17χρονος μαθητής στο ΓΕΛ Γαζίου υπέστη ηλεκτροπληξία. Σε δεκάδες σχολεία σε όλη τη χώρα καταγράφονται σοβαρά κτιριακά προβλήματα, αναγκαστικές μεταστεγάσεις και μαθήματα σε ακατάλληλες αίθουσες.”