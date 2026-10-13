Στο δρόμο οι φοιτητές για στέγαση και αυξημένο κόστο σπουδών – Σε εγρήγορση η κυβέρνηση

Πίνακας περιεχομένων

Με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη», οι φοιτητές καλούν σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 στο Σύνταγμα.

Στο κύμα κινητοποιήσεων που έχει αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκές χώρες, με μαθητές και φοιτητές στη Γαλλία και το Βέλγιο να διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος στέγασης και την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, συμμετέχουν και οι Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι βγαίνουν σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στους δρόμους της Αθήνας.

Με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη», οι φοιτητές καλούν σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 στο Σύνταγμα. Μετά την πορεία θα ακολουθήσουν δράσεις στο πλαίσιο φοιτητικής κατασκήνωσης στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και συγκροτημάτων από διαφορετικά μουσικά είδη, δίνοντας συνέχεια στις κινητοποιήσεις με επίκεντρο το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.

Το βλέμμα στραμμένο στο φοιτητικό κίνημα έχει η κυβέρνηση στη σκιά των μεγάλων κινητοποιήσεων στην Ισπανία και τη Γαλλία και τις ταραχές που έχουν ξεσπάσει. Με αρκετά σχολεία της χώρας να τελούν υπό κατάληψη και τους νέους όλης της χώρας να εκφράζουν διαμαρτυρίες για το ακριβό κόστος ζωής και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν το κυβερνητικό επιτέλειο, και φυσικά το υπουργείο Παιδείας, προσπαθεί να βρει τρόπους να διευκολύνει μαθητές και φοιτητές.

Το κάλεσμα των φοιτητικών Συλλόγων της Αθήνας

Με κεντρικό σύνθημα «Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει – Μέτρα στήριξης τώρα!», οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι η ακρίβεια, οι υψηλές τιμές των ενοικίων και τα αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας δυσκολεύουν ολοένα περισσότερο την πρόσβαση και την παραμονή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και «με το καλημέρα» όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για το μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειας μας.

Ρεύμα, πετρέλαιο και βενζίνη πανάκριβα, το super market απλησίαστο, οι μισθοί δε φτάνουν. Φοιτητική στέγη ανύπαρκτη και τα ενοίκια «στον θεό», με επιτυχόντες να μη γράφονται στις σχολές, χιλιάδες φοιτητές να σκέφτονται να τα παρατήσουν ή να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική.

Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος θεωρούν τις ανάγκες μας «κόστος» και λένε ότι «δεν υπάρχουν λεφτά».

Όμως λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες! 12 δις ευρώ ήταν το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι! Την ίδια στιγμή, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι ιδιοκτήτες super market, διυλιστηρίων, τραπεζών σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο.

Είναι φανερό ότι για να ζήσουμε και να σπουδάσουμε εμείς, για να μειωθούν οι τιμές πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι! Το κράτος αντί να δίνει λεφτά για τις πολεμικές δαπάνες, να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες. Δε θα θυσιάσουμε τις ανάγκες μας, τα όνειρα μας, για τους πολέμους και τα κέρδη του» αναφέρουν οι φοιτητές.