Πανεπιστήμιο Πατρών: Σοβαρές καταγγελίες από τον πρύτανη – «Απώθησαν τους φύλακες, εξύβρισαν και έφτασαν στο γραφείο μου»

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Για όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη φοιτητική κινητοποίηση με αφορμή την ακρίβεια μίλησε ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, περιγράφοντας ένταση με ομάδα περισσότερων από 40 ατόμων. Υποστήριξε ότι απωθήθηκαν και εξυβρίστηκαν φύλακες, ενώ κατήγγειλε την παρουσία εξωπανεπιστημιακών που, όπως είπε, καθοδηγούσαν τους συγκεντρωμένους.

Σοβαρές καταγγελίες για όσα εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά τη διάρκεια φοιτητικής κινητοποίησης για την ακρίβεια διατύπωσε ο πρύτανης του ιδρύματος, Χρήστος Μπούρας, υποστηρίζοντας ότι αναγκάστηκε να κλειδώσει το γραφείο του όταν ομάδα περισσότερων από 40 ατόμων κατευθύνθηκε προς αυτό.

Ο ίδιος έκανε λόγο για απώθηση και εξύβριση φυλάκων, ενώ κατήγγειλε ότι ανάμεσα στους συγκεντρωμένους βρίσκονταν και εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, καθοδηγούσαν την κινητοποίηση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρύτανης περιέγραψε τα γεγονότα που σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για την ένταση που προκλήθηκε κατά τη διαμαρτυρία των φοιτητών.

«Ήρθαν πάνω από 40 άτομα – Κλείδωσα το γραφείο μου»

Σύμφωνα με τον Χρήστο Μπούρα, η επικοινωνία με τους εκπροσώπους των φοιτητών είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από εκπρόσωπο της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας, ο οποίος ζήτησε συνάντηση μαζί του.

Όπως ανέφερε, αποδέχθηκε το αίτημα, θέτοντας ωστόσο ως προϋπόθεση να συμμετάσχουν πέντε άτομα.

«Την Τρίτη δέχθηκα τηλέφωνο από εκπρόσωπο της ΠΚΣ (Πανσπουδαστική). Μου ζήτησε συνάντηση και του είπα ότι θα δεχθώ 5 άτομα. Την Τετάρτη εμφανίστηκαν πάνω από 40 και αρνήθηκαν να δώσουν 5 ονόματα», δήλωσε.

Ο πρύτανης υποστήριξε ότι στη συνέχεια η κατάσταση οξύνθηκε, με τους συγκεντρωμένους να απωθούν και να εξυβρίζουν τους φύλακες του πανεπιστημίου.

«Απώθησαν τους φύλακες τους εξύβρισαν, ήρθαν στο γραφείο μου το οποίο πρόλαβα και κλείδωσα. Ήμουν μέσα με 4 γραμματείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια τοποθέτηση πρόσθεσε: «Ανάμεσα στους 40 ήταν και γυναίκες. Δεν είναι δυνατόν γυναίκες να εκφοβίζουν γυναίκες».

Καταγγελίες για παρουσία εξωπανεπιστημιακών

Ο Χρήστος Μπούρας προχώρησε και σε καταγγελία για τη σύνθεση της ομάδας που συμμετείχε στην κινητοποίηση.

Όπως ισχυρίστηκε, μεταξύ των περισσότερων από 40 ατόμων υπήρχαν και εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι, κατά τον ίδιο, είχαν καθοδηγητικό ρόλο.

Η καταγγελία αυτή διατυπώθηκε από τον πρύτανη κατά τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, χωρίς στο συγκεκριμένο υλικό να παρατίθενται πρόσθετα στοιχεία για την ταυτότητα ή τον αριθμό των προσώπων στα οποία αναφέρθηκε.

«Δεν ήθελαν συνάντηση – Ήθελαν επαναστατική γυμναστική»

Ο πρύτανης αμφισβήτησε τις προθέσεις των συγκεντρωμένων, υποστηρίζοντας ότι η κινητοποίηση δεν είχε ως πραγματικό στόχο τη συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές.

Όπως εξήγησε, η συνάντηση είχε ζητηθεί προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα που απαιτούν παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα.

«Ήταν για να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν προβλήματα. Κάποια μπορεί να τα λύσει το πανεπιστήμιο, κάποια οι φορείς και κάποια η πολιτεία», σημείωσε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη της κινητοποίησης έδειξε ότι δεν υπήρχε πραγματική πρόθεση διαλόγου.

«Αποδείχθηκε ότι δεν ήθελαν τη συνάντηση. Ήθελαν απλώς να κάνουν επίδειξη και να κάνουν την καθημερινή επαναστατική γυμναστική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ασκεί την κομματική του πολιτική»

Ο Χρήστος Μπούρας διαμήνυσε ότι η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών θα προχωρήσει στην προστασία των εργαζομένων και των φοιτητών, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί πρακτικές που, κατά την εκτίμησή του, συνδέονται με κομματικές επιδιώξεις.

«Το πανεπιστήμιο θα προστατεύσει τους εργαζόμενους και τους φοιτητές. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ασκεί την κομματική του πολιτική γιατί το πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται», ανέφερε.

Συνεχίζοντας την κριτική του, πρόσθεσε τη χαρακτηριστική φράση: «Κάποιοι φαίνεται ότι ζουν στο 1917».

«Στην Πάτρα συγκρούονται δύο κόσμοι»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρύτανης συνέδεσε τα γεγονότα με τη διαφορετική αντίληψη που, όπως υποστήριξε, υπάρχει για την πορεία και τον προσανατολισμό του πανεπιστημίου.

«Στην Πάτρα συγκρούονται δύο κόσμοι: αυτοί που θέλουν το πανεπιστήμιο μικρό και αυτοί που θέλουν ένα πανεπιστήμιο μεγάλο και διεθνοποιημένο», δήλωσε.

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο Χρήστος Μπούρας παρουσίασε την ένταση ως μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης για το μέλλον του ιδρύματος, επαναλαμβάνοντας ότι η διοίκηση θα προστατεύσει τη λειτουργία του πανεπιστημίου, τους εργαζομένους και τους φοιτητές.