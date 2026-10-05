Φοιτητικές εστίες: Ζητούν από φοιτήτρια πολύτεκνης οικογένειας να φύγει λόγω ν+2 – Αντιδρά ο Σύλλογος Οικοτρόφων

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Φοιτήτρια πολύτεκνης οικογένειας καλείται, σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Οικοτρόφων Καλαμάτας, να εγκαταλείψει τη Φοιτητική Εστία επειδή έχει συμπληρώσει τα ν+2 έτη, παρότι συνεχίζει να παρακολουθεί τα μαθήματά της.

Να αδειάσει το δωμάτιό της στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας και να παραδώσει το κλειδί κλήθηκε φοιτήτρια πολύτεκνης οικογένειας, με τον Σύλλογο Οικοτρόφων να καταγγέλλει ότι αιτία είναι η συμπλήρωση των ν+2 ετών, παρότι η ίδια εξακολουθεί να παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματά της.

Σοβαρή καταγγελία για την απομάκρυνση φοιτήτριας από τη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας κάνει ο Σύλλογος Οικοτρόφων, υποστηρίζοντας ότι της ζητήθηκε να αδειάσει το δωμάτιό της και να παραδώσει το κλειδί επειδή έχει συμπληρώσει τα ν+2 έτη σπουδών, παρότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξακολουθεί να παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματά της.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για φοιτήτρια που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια, έχει άνεργη μητέρα και εργάζεται από το πρώτο έτος των σπουδών της προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδά της. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι σε συνάντηση με τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ειπώθηκε στη φοιτήτρια πως αποτελεί «δική της ατομική ευθύνη» το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σύλλογος Οικοτρόφων Καλαμάτας, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου η φοιτήτρια έλαβε email από το διοικητικό προσωπικό της Φοιτητικής Εστίας, με το οποίο της ζητήθηκε μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 να αδειάσει το δωμάτιό της και να παραδώσει το κλειδί.

Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, ως αιτία για την αποχώρησή της προβάλλεται το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει τα ν+2 έτη. Οι οικότροφοι αντιδρούν, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη φοιτήτρια συνεχίζει να παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματά της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τον Σύλλογο στις οικονομικές και οικογενειακές συνθήκες της φοιτήτριας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, η μητέρα της είναι άνεργη, ενώ η ίδια εργάζεται ήδη από το πρώτο έτος των σπουδών της προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της.

Ο Σύλλογος συνδέει την υπόθεση με το ευρύτερο ζήτημα του κόστους των σπουδών και της φοιτητικής στέγης, υποστηρίζοντας ότι πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν οικονομικά.

«Δική της ατομική ευθύνη»

Ιδιαίτερη αντίδραση προκαλεί στους οικότροφους, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όσα φέρεται να ειπώθηκαν κατά τη συνάντηση της 1ης Οκτωβρίου με τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι στη φοιτήτρια ειπώθηκε πως «είναι δική της ατομική ευθύνη που δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της».

Στην ανακοίνωσή του αντιπαραβάλλει αυτή τη θέση με τις οικονομικές δυσκολίες που, όπως επισημαίνει, αντιμετωπίζουν σήμερα οι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Παράλληλα, αναφέρει ότι στην Καλαμάτα υπάρχουν 200 δωμάτια για 5.000 φοιτητές, ενώ επικαλείται και την περίπτωση 400 πρωτοετών στην Πάτρα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πραγματοποίησαν εγγραφή λόγω του υψηλού κόστους σπουδών.

«Δεν θα επιτρέψουμε να πεταχτεί κανένας εκτός εστίας»

Ο Σύλλογος Οικοτρόφων Καλαμάτας δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την απομάκρυνση της φοιτήτριας και προαναγγέλλει αντίδραση, παραπέμποντας και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις του για το ηλικιακό όριο διαμονής στην εστία.

Όπως αναφέρει, μετά τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις δεν εφαρμόστηκε το μέτρο για το ηλικιακό όριο και οικότροφοι που είχαν περάσει το 27ο έτος της ηλικίας τους παρέμειναν στην εστία.

«Δεν θα επιτρέψουμε να πεταχτεί ούτε η συγκεκριμένη φοιτήτρια ούτε κανένας εκτός εστίας», τονίζει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος.

Οι οικότροφοι ζητούν να μην απομακρυνθεί η συγκεκριμένη φοιτήτρια από τη Φοιτητική Εστία, να μην εφαρμοστούν οι αλλαγές στον κανονισμό που, όπως υποστηρίζουν, αποκλείουν φοιτητές από τη στέγαση και να ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η στέγαση των φοιτητών μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.