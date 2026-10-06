ΕΛΑΣ: 500 ευρώ το μήνα σε κάθε φοιτητή που σπουδάζεις εκτός τόπου κατοικίας του – Τι προτείνει ο Γαβρόγλου

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Μηνιαία οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του προτείνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Συντονιστής Τομεαρχών της, Κώστας Γαβρόγλου.

Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) για τη χορήγηση μηνιαίας ενίσχυσης 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που σπουδάζει μακριά από τον τόπο κατοικίας του παρουσίασε ο Συντονιστής Τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ., Κώστας Γαβρόγλου, στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action24, με τους δημοσιογράφους Γιώργο Πιέρρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.

Όπως ανέφερε, η οικονομική ενίσχυση των 500 ευρώ θα αφορά τους φοιτητές που εισάγονται σε τμήμα πανεπιστημίου εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση είναι κοστολογημένη και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που περιλαμβάνει και επίδομα ενοικίου, με στόχο να περιοριστούν τα οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Ο Κώστας Γαβρόγλου έθεσε παράλληλα το ζήτημα της οικονομικής πίεσης που αντιμετωπίζουν οι νέοι, υποστηρίζοντας ότι ολοένα και περισσότεροι φοιτητές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος της διαμονής και της φοίτησης μακριά από την οικογενειακή τους εστία. Όπως σημείωσε, το πρόβλημα αφορά ακόμη και μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, καταφεύγουν στην εποχική εργασία από τον Μάιο, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι εξεταστικές περίοδοι του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη των νέων που, παρά την προσπάθεια που έχουν καταβάλει για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, καλούνται να εργαστούν για να καλύψουν βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα ενός συστήματος που παραμένει επί σαράντα χρόνια με μοναδικό του χαρακτηριστικό το αδιάβλητο, χωρίς αυτό να το καθιστά αυτομάτως αξιόπιστο.

Για την πορεία της ΕΛ.Α.Σ., ο Συντονιστής Τομεαρχών υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση περί «ταβανιού» για ένα κόμμα 100 ημερών, το οποίο βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία της συγκρότησής του. «Είναι ένα κόμμα που συγκροτείται τώρα. Μόλις τώρα ανακοινώθηκαν και οι 600 των συντονιστικών επιτροπών», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι ανοιχτή σε ανθρώπους που αποδεσμεύονται από προηγούμενες κομματικές σχέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στις γραμμές της. Για τους εν ενεργεία βουλευτές, επανέλαβε τη σταθερή θέση ότι όποιος επιθυμεί να ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ. πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική του έδρα, καθώς η Συμπαράταξη δεν επιδιώκει να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα μέσω μεταγραφών.

Αναφερόμενος στον προγραμματικό προσανατολισμό, τόνισε ότι τα υπερπλεονάσματα πρέπει να επενδυθούν στο πλαίσιο μιας διαφορετικής πολιτικής, όπως την παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη: «Να παράγουμε περισσότερο, ώστε να μπορούμε να μοιράζουμε περισσότερα, ώστε να μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα».

Περνώντας στην κυβερνητική πολιτική, ο Κώστας Γαβρόγλου επισήμανε ότι το σταθερότερο εύρημα των δημοσκοπήσεων δεν είναι μόνο τα κομματικά ποσοστά, αλλά η έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και τη διαφθορά. Όπως είπε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών διαφωνεί με όσα κάνει η κυβέρνηση, ενώ η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των ευρωπαϊκών δεικτών.

«Αυτή τη στιγμή κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν προβλήματα που τα γέννησε η πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι αν αυτή η κυβέρνηση, που τα γέννησε και τα δημιούργησε, είναι σε θέση να τα λύσει. Και, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είναι σε θέση να τα λύσει», σημείωσε, αναφερόμενος στην επιδείνωση της ακρίβειας, στη διαφθορά και στην υποχώρηση των θεσμών.

Για την ακρίβεια, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει διαρθρωτικά μέτρα, αλλά περιορίζεται σε επιδόματα που γρήγορα εξατμίζονται. «Τα πράγματα είναι πιο ακριβά και πάει λέγοντας. Αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια», είπε, αναφέροντας παράλληλα ότι το ελληνικό γιαούρτι πωλείται φθηνότερα στη Γαλλία απ’ ό,τι στην Ελλάδα και έκανε λόγο για καρτέλ σούπερ μάρκετ.

Σχετικά με τη διαχείριση των υπερπλεονασμάτων, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει οικοδομήσει και ενισχύσει ένα εκτεταμένο πελατειακό σύστημα στα χρόνια διακυβέρνησης της Ν.Δ., το οποίο αποτελεί τον αποδέκτη αυτών των επιλογών.

Αναφορικά με τη συζήτηση για τις αγορές και τα επιτόκια των ομολόγων, έθεσε στο επίκεντρο την καθημερινή ζωή των πολιτών: «Τον πολίτη, ξέρετε τι τον ενδιαφέρει; Τον χειμώνα να μην κυκλοφορεί στο σπίτι του με δύο πουλόβερ. Αυτό δεν το λύνει ούτε το δεκαετές ούτε το εικοσαετές».

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι ο επερχόμενος χειμώνας συνδυάζει νέα, έκτακτα προβλήματα – λόγω των πολέμων και της ακρίβειας- με συσσωρευμένα προβλήματα που παραμένουν άλυτα. Αναφέρθηκε στην κατάσταση των σχολικών κτιρίων, στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και στις ακυρώσεις αιτήσεων νέων ερευνητών, σημειώνοντας ότι η κυβερνητική πολιτική επιβαρύνει μια ήδη δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα.