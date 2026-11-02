Στο νοσοκομείο 13χρονος μετά από επίθεση 17χρονου κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος

Έως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου. Τα αναφερόμενα ποσά φτάνουν έως 1.560 ευρώ, ενώ καθοριστικά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια και η σωστή δήλωση IBAN.