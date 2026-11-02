Στο νοσοκομείο 13χρονος μετά από επίθεση 17χρονου κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος
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Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 17χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 13χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10), σε σχολική μονάδα στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου.
Σύμφωνα με το thestival, οι δύο ανήλικοι φέρεται να είχαν προηγουμένως λεκτική αντιπαράθεση, για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστοι.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 17χρονος φέρεται να χτύπησε τον 13χρονο, με αποτέλεσμα να σπάσει μέρος των γυαλιών του μικρότερου μαθητή και να προκληθεί τραυματισμός.
Μετά το περιστατικό, συγγενικό πρόσωπο του 13χρονου τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την αιτία της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο ανηλίκων.
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